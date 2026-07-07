El Festival de Mérida estrena una Electra lorquiana donde la tragedia clásica dialoga con el flamenco

El Festival de Mérida programa del 8 al 12 de julio 'Electra Jonda', con texto original de Juan Guerrero Zamora sobre el mito de Electra bajo la dirección del director y dramaturgo extremeño Manuel Canseco, quien regresa al Festival de Mérida para poner en escena su undécima obra en el Teatro Romano emeritense.

Electra Jonda es un espectáculo "muy complejo" que une todas las artes escénicas en una, con una "conjunción tremenda entre los actores, la música y la danza", como ha explicado Canseco, que se ha mostrado emocionado por volver a dirigir una obra en el Festival de Mérida, que cree que "viene a cerrar el trabajo de mi vida".

Canseco ha querido agradecer a la actriz Alejandra Torray, hija del autor del texto, por el trabajo realizado, "una especie de tiralinéas entre tijeras y pequeños añadidos".

Alejandra Torray ha destacado que esta obra es "algo emocional" al recordar que su padre falleció en 2004 y la obra se quedó sin hacer. Este espectáculo, que se basa en el mito griego, es un "homenaje a Lorca, hunde sus raíces en Andalucía y se convierte en una suerte de Bernarda Alba con pasajes que rememoran a Bodas de Sangre, incluso hay coplas de muchos maestros del 27".

Por su parte, el coreógrado Manuel Segovia ha señalado que este espectáculo ha sido un "reto" porque se enfrentaban a un "texto difícil", donde fue necesario analizar dónde el movimiento era importante. En este sentido ha explicado que en la obra se encuentran tres escalas de movimiento: simbólica, emocional y la puramente coreográfica que han ido estructurando la arquitectura de la obra que es lorquiana, pero sin perder esa parte clásica de Sófocles.

La directora del CEMART, Amparo Jiménez, ha destacado el carácter "multidisciplinar e interdisciplinar" del Festival y de este espectáculo que fusiona el teatro, con la danza, con el flamenco. A la vez que ha subrayado la grandeza del Festival de Mérida por seguir profundizando en los mitos grecolatinos desde diferentes miradas.

En la misma línea, Jesús Cimarro ha apuntado que este texto de Guerrero Zamora traslada el universo de los Átridas a un cortijo andaluz donde la tragedia dialoga con el flamenco.

Cimarro ha recordado que esta noche comienzan las proyecciones de Cinema Aestas en el Pórtico del Foro, con la película francesa de animación 'Arco', que retrasará su hora de empiece a las 23:00 horas para no coincidir con el partido del Mundial de Fútbol entre España y Portugal.

Asimismo, el director del Festival ha dado la cifra de espectadores que han acudido a ver las tres funciones de 'Spartacus' que ha ascendido a 5.159 personas.

A la presentación de la obra, que ha tenido lugar este lunes, también han asistido la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, y el elenco artístico formado por Alejandra Torray, Carolina Lapausa, Juan Gea, Paula Colorado, Natalia Jara, Danile Migueláñoz, César Lucendo; Jaime Puente, Ainhoa Molina, la cantaora Teresa Hernández, el guitarrista José Luis Montón y los miembros de la Compañía Ibérica de Danza.