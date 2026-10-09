La Feria del Talento Joven reúne en Badajoz a más de 1.500 asistentes para acercar nuevas oportunidades de empleo

Más de 1.500 asistentes han participado este miércoles, día 8, en la Feria del Talento Joven 2026, 'Talent Day Experience', organizada por la Cámara de Comercio de Badajoz y financiada por el Fondo Social Europeo Plus con el objetivo de poner en contacto directo a jóvenes, empresas, instituciones, entidades y centros de formación para acercar el talento a las oportunidades reales de empleo y emprendimiento.

De este modo, ha ofrecido a los participantes un programa de actividades, espacios de orientación y encuentros con empresas, que combina formación, inspiración, empleo y emprendimiento; y está diseñada para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y ayudarles a identificar y poner en valor sus capacidades.

El acto de apertura ha contado con la participación de la secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, María José Nevado; el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz, Eladio Buzo; el director territorial de Extremadura en Ibercaja, Roberto Ledesma; y el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García.

Mariano García Sardiña ha destacado que se cuenta con una juventud "preparada, con capacidades, iniciativa y, sobre todo, con ganas de avanzar". "Nuestra responsabilidad es conseguir que ese talento encuentre oportunidades y que las empresas puedan encontrar a las personas que necesitan", ha señalado.

La jornada ha contado con una inversión de 100.000 euros destinados a fomentar el empleo joven, impulsar nuevas oportunidades laborales y movilizar a todos los agentes implicados en la promoción y dinamización del mercado de trabajo.

Uno de los principales objetivos, ha precisado en nota de prensa la Cámara de Comercio, ha sido facilitar un encuentro directo entre las empresas y los jóvenes, con lo que se da respuesta a una de las necesidades "fundamentales" del mercado laboral, "conectar las demandas reales de las empresas con los perfiles que pueden cubrirlas".

Asimismo, un total de 50 empresas se han dado cita demandado empleo y, en este sentido, el espacio 'Empresas Contratando' ha permitido a los participantes conocer de primera mano las necesidades de diferentes compañías y participar en más de 350 entrevistas de trabajo reales para diferentes sectores, convirtiendo la feria en un punto de encuentro efectivo entre candidatos y empleadores.

La jornada ha contado también con el 'HUB del Talento', donde los jóvenes han podido prepararse antes de afrontar un proceso de selección, mejorar sus herramientas de búsqueda de empleo y recibir información para afrontar con mayor confianza su incorporación al mercado laboral.

A su vez, el espacio de Orientación Laboral ha ofrecido asesoramiento personalizado para mejorar la empleabilidad, mientras que la Galería de Oportunidades ha permitido a los participantes conocer empresas, instituciones, entidades bancarias, bolsas de empleo y centros de formación vinculados al empleo y el emprendimiento.