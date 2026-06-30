La Fempex celebra dos sesiones formativas para que las entidades locales aprendan a captar fondos europeos

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), en el marco de la colaboración que mantiene con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de Cáceres en asuntos europeos, ha puesto en marcha la acción formativa online 'Tu brújula hacia los Fondos Europeos'.

Una acción a través de la que se impulsan dos sesiones formativas en las que se mostrarán herramientas para que las entidades locales de la región capten fondos europeos, y que se celebrarán este martes, 30 de junio, y el jueves, 2 de julio, de 9,00 a 12,00 horas.

Esta iniciativa, según la Fempex responde al reto que tienen las administraciones locales de "identificar y acceder a convocatorias de financiación europea que se ajusten a sus necesidades y capacidades técnicas", señala.

Según destaca en nota de prensa, la diversidad de programas, la dispersión de la información en múltiples plataformas y la continua actualización de las convocatorias "dificultan que, especialmente las entidades de menor tamaño, puedan realizar un seguimiento sistemático y eficaz de las oportunidades de financiación disponibles".

Por este motivo se ha puesto en marcha esta actividad, que está destinada a los cargos electos locales y al personal técnico de las entidades locales de Extremadura, diputaciones provinciales extremeñas, mancomunidades, grupos de acción local y Redex.