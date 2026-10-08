Extremadura tiene "muy avanzado" el IV Plan de Salud Mental, pendiente desde 2020, que contará con el movimiento social

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha señalado que el IV Plan de Salud Mental de Extremadura está "muy avanzando" y que espera que "muy pronto vea la luz", para lo cual la administración contará con las asociaciones que atienden a los pacientes en la comunidad autónoma.

Un plan cuya elaboración lidera el equipo de la Subdirección de Salud Mental y en el que se va a integrar el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), como también va a formar parte del mismo Feafes Salud Mental Extremadura.

"Vais a sentaros en la mesa, vais a formar parte de ese plan", ha trasladado la consejera al presidente de la entidad, Antonio Lozano, quien previamente había reclamado su puesta en marcha durante su intervención este miércoles, 7 de octubre, en el acto institucional de la XXVIII edición del Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura, que ha contado con la asistencia asimismo del delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

"Ese cuarto plan de salud mental no inicia hoy y esperemos que muy pronto vea la luz y, por supuesto, va a ser de vuestra mano", ha subrayado García Espada, quien asimismo ha remarcado los avances impulsados por el Ejecutivo regional desde su llegada en 2023.

En este punto, se ha referido a BIEMEx, el servicio telemático de escucha, validación y acompañamiento ante crisis de ansiedad, tristeza o duelo a través de teléfono, WhatsApp y correo electrónico, porque "cuidar de la salud mental debe formar parte de nuestra vida cotidiana".

"Debemos aprender a reconocer el sufrimiento emocional, hablar de él con naturalidad y a pedir ayuda cuando la necesitemos, porque la salud mental es un derecho que forma parte inseparable de nuestra salud cuidarla y sencillamente no hay salud sin salud mental", ha abundado.

BIEMEx es un servicio gratuito, confidencial, accesible para todos los extremeños los 365 días al año, que ofrece "una orientación y un apoyo psicológico profesional a toda la ciudadanía", que "ayuda, proporciona acompañamiento en situaciones de ansiedad, tristeza, duelo, conflicto familiar y que contribuye a que nadie se sienta solo cuando más lo necesita", ha explicado.

El "reto" del Ejecutivo autonómico "junto con Feafes es construir una Extremadura más inclusiva, más humana y sin duda una sociedad que escuche, acompañe y avance sin dejar a nadie atrás". En este sentido, ha defendido que la red de salud mental pública de Extremadura crece año a año en número de profesionales y en servicios que ofertan.

Unos avances que ha reconocido el presidente de Feafes, entre ellos la apertura de la unidad de atención infantil juvenil en Mérida, o el cambio en la gestión de la modalidad de contrato a la de concierto social para los centros de rehabilitación psicosocial y para los centros residenciales de rehabilitación. "Esto ha sido un logro", ha defendido.

HOJA DE RUTA DOTADA PRESUPUESTARIAMENTE

Pero en este punto ha remarcado la necesidad de contar con un nuevo plan de salud mental, toda vez que el anterior finalizó en 2020, en plena pandemia de Covid, ha recordado, para conocer cuál sería "el próximo paso", y para asimismo "establecer el criterio social de concierto social para todos los programas en el Sepad, sin distinción", o avanzar "el proyecto a medio y largo plazo" para los centros sociosanitarios de la región.

Todo ello para alcanzar el objetivo de "facilitar el traspaso a la atención y a la vida en la comunidad y a proyectos de vida independiente" de quienes sufren problemas de salud mental. "Las personas con trastorno mental, en la medida de lo posible, tendrán que trabajar en proyectos de vida independiente y ser atendidos en la comunidad".

Para ello, es necesario un plan que sea "construido con la participación de todos", con las personas con experiencias propias, con los familiares, con los profesionales y con la Administración también, y que además cuenta con "un presupuesto y objetivos claros".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de que cuente con dotación económica, en tanto que "no hay proyectos sin presupuesto", y que los planes anteriores "entre otras muchas carencias, han carecido de presupuesto", lo que se ha traducido en que "ningún plan hasta ahora se ha cumplido en su totalidad".

Lozano ha aprovechado su intervención para reivindicar nuevos avances, entre ellos el proceso de apertura de las unidades de hospitalización en las áreas de Coria, Navalmoral de la Mata, Don Villanueva, con lo que supone "todo el peregrinaje que lleva para las familias, para los propios pacientes que desde un extremo a otro muchas veces de la región" para poder ser atendidos.

Feafes reclama un "cambio real" que deje atrás los modelos de aislamiento y que avance en la desinstitucionalización, garantizando así que "ninguna persona pueda ser apartada de la comunidad porque tenga un problema de salud mental".

Asimismo, se ha referido a la población joven, que atraviesa un "momento crítico", reflejado en un aumento de los trastornos mentales y también las autolesiones y el suicidio, que dejan un balance "alarmante" y que no responde, ha dicho, únicamente a cuestiones individuales, sino que también influye el "contexto económico, la precariedad, las redes sociales, el aislamiento digital y la falta de perspectivas de futuro".

"HAZ MATCH CON LA SALUD MENTAL"

El manifiesto de este año, que ha leído Ana Belén Flores Rosa, encargada de dar voz a "las personas con experiencia en primera persona" pone el foco en la salud mental de la adolescencia y la juventud, y también en sus familias y en todas las personas que las acompañan.

"Hablar de salud mental es hablar de personas, de sus derechos, de sus proyectos, sus vínculos y sus oportunidades. Por eso, necesitamos cambiar la mirada y poner a esa persona en el centro, más allá de cualquier diagnóstico", recoge el texto.

Asimismo, subraya el lema elegido este año, 'Haz match con la salud mental', que incide en la necesidad de "conectar contigo mismo y prestar atención con tu salud mental", pero también con una sociedad "cada vez más conectada digitalmente, pero donde también crece la soledad no deseada y el aislamiento", y donde las redes sociales pueden ayudar pero también "generan presión, comparación y exclusión".

El manifiesto hace referencia al carácter rural y a la dispersión geográfica de Extremadura que condiciona el acceso a la atención. "Queremos una Extremadura donde vivir en un pueblo pequeño no significa estar lejos de los derechos, donde la edad no sea una barrera, donde las personas jóvenes tengamos oportunidades, porque la salud mental no es una utopía, es un derecho", y por ello reclaman "más recursos, más profesionalidades y más servicios cerca de la persona".

También ha intervenido el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, encargado además de leer la Proclama 2026, un mensaje que recoge el compromiso compartido con la salud mental y con los derechos de las personas con trastornos mentales.

Naharro ha reconocido las carencias en la atención a estas personas, y ha reivindicado "más profesionales, hacer más esfuerzos para llevar a cabo una prevención de calidad, una atención verdaderamente temprana", así como mayor acompañamiento a los familiares, y ha mostrado el compromiso del parlamento para que la salud mental ocupe un "lugar prioritario" en la agenda pública.