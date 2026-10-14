Extremadura registró 75 muertes por calor este verano, un 57% menos que en verano del 2025

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que en el verano de 2026 se han producido 5.807 muertes achacables a las altas temperaturas, 75 de ellas en Extremadura.

Son los datos definitivos registrados por el sistema durante el periodo de actuación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, desde el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

En concreto, dicho registro contabiliza 75 muertes en Extremadura en este pasado verano frente a las 175 en el mismo periodo de 2025.

De los fallecidos, 39 eran mujeres y 36 eran hombres. Por edades, un total de 45 personas tenían 85 años o más, 17 entre 75 y 84 años, y siete personas entre 65 y 74 años, como los tramos edad con mayor número de óbitos.

Julio fue el mes en el que se registraron más fallecimientos, con 49 muertes.