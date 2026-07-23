Extremadura registra 522 nacimientos en mayo, seis menos que en el mismo periodo de 2025

El número de nacimientos en el quinto mes del año en Extremadura ha ascendido a 522, lo que supone seis menos que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de mayo. Del total de nacimientos, 267 han sido niñas y 255 niños.

Por su parte, en los cinco primeros meses del año han nacido en Extremadura 2.589 personas, 1.250 niñas y 1.339 niños, un 1,34 por ciento menos.

De los nacimientos registrados en mayo, la mayor parte, 193, fueron de madres entre los 30 y los 34 años; seguidos por los 154 de madres entre 35 y 39 años.

Por su parte, 78 nacimientos han sido de madres de entre 25 y 29 años, 46 de madres entre 20 y 24 años, 38 de 40 a 44 años; ocho de 15 a 19 años; cinco de 45 a 49 años.

Cabe destacar que no se ha producido ningún nacimiento entre madres menores de 15 años y mayores de 50 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.