Extremadura registra 1.157 nuevas empresas hasta septiembre, un 13 % más

Extremadura registró de enero a septiembre un total de 1.157 nuevas empresas, un 13 por ciento más que en el mismo periodo de 2025 e incrementó el capital invertido un 839 por ciento en el último mes debido a los 22 millones de euros de una empresa de procesamiento de datos, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B.

Por provincias, en Cáceres se constituyeron hasta septiembre 374 nuevas empresas y 783 en Badajoz.

Según el informe, durante el mes de septiembre el número de constituciones en la región llegó a 100, un 4 por ciento menos que el mismo mes en 2025, mientras que la media nacional también bajo un 2 por ciento.

En cuanto al capital invertido, en Extremadura alcanzó los 63 millones de euros en lo que va de año, lo que representa un repunte del 69,5 por ciento respecto a 2025, mejor comportamiento que la subida del 14 por ciento en el conjunto del país

En concreto en septiembre se invirtieron 23,5 millones de euros en la región frente a los 2,5 del mismo mes del año anterior (839 por ciento más), el mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas. En el conjunto del país la inversión se recortó un 21 por ciento.

Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio encabezaron la creación empresarial acumulada en Extremadura, con 222 y 192 constituciones respectivamente, seguidas de Servicios empresariales (150) y Hostelería (119).