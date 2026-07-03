Extremadura refuerza una campaña para aumentar la seguridad de las mujeres en las rutas jacobeas

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha presentado este jueves, 2 de julio, en Monesterio (Badajoz) la campaña 'No caminas sola', una iniciativa destinada a reforzar la seguridad de las mujeres que recorren las rutas jacobeas y a visibilizar los recursos disponibles frente a la violencia de género.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de este municipio, Loli Vargas, así como mandos regionales de Guardia Civil y Policía Nacional en Extremadura, a quienes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha agradecido su labor "fundamental" para garantizar la seguridad en el territorio.

Monesterio se convierte en el tercer municipio en acoger esta campaña en Extremadura, tras su inicio en 2024 en La Haba y su desarrollo el pasado año en colaboración con Castilla y León en la frontera entre Cáceres y Salamanca.

La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto de las Unidades contra la Violencia de Género de las Delegaciones del Gobierno en Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidades por las que discurren las diferentes rutas del Camino de Santiago. En el caso extremeño, la campaña se despliega en la Vía de la Plata, la Ruta Mozárabe y el Camino Eulaliense.

El delegado del Gobierno ha subrayado que en torno al 53 por ciento de las personas que realizan el Camino de Santiago son mujeres, y "cada vez son más las que optan por hacerlo en solitario", motivo por el que esta campaña busca reforzar su seguridad y transmitir un mensaje de confianza, en concreto, de que pueden realizar el recorrido "con tranquilidad y en un entorno protegido".

CARTELES INFORMATIVOS

Como parte de este refuerzo, se han incorporado nuevos medios, entre ellos la OMAC de la Guardia Civil, que prestará apoyo en las zonas de mayor tránsito de peregrinos para ofrecer una atención más cercana, ágil y eficaz.

La campaña se materializa en la distribución de 3.000 tarjetas y 1.000 carteles informativos bilingües en los 45 municipios extremeños por los que discurren estas rutas. Estos materiales incluyen un código QR que da acceso a los recursos especializados de atención a las mujeres, así como a información útil en caso de necesidad.

Asimismo, recogen los principales teléfonos de atención: el 016 contra la violencia hacia las mujeres, el 112 de emergencias y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil (062) y Policía Nacional (091), explica en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.

José Luis Quintana ha destacado, también, la utilidad de la aplicación móvil AlertCops, que incorpora la función 'Guardián del Camino de Santiago', permitiendo compartir la ubicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar una respuesta más rápida ante cualquier situación de riesgo.

El turismo representa en Extremadura cerca del 8 por ciento del PIB y genera alrededor de 38.000 empleos directos e indirectos, por lo que, según ha señalado, "garantizar la seguridad es clave para consolidar la región como destino de calidad".

Por último, el delegado del Gobierno ha agradecido la colaboración de ayuntamientos, establecimientos turísticos y agentes del territorio en la difusión de esta campaña, que "refuerza el compromiso institucional y social con la libertad de las mujeres para viajar y disfrutar sin miedo". "Queremos que cada mujer que emprenda el Camino tenga la certeza de que no está sola", ha concluido.