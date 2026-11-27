Extremadura mantiene en 2026 una senda de crecimiento "positiva, aunque algo más moderada que la del conjunto del país", por lo que se estima un crecimiento del PIB del 2,2 por ciento, frente al 2,6% en España, apoyado en la fortaleza del consumo y los servicios, especialmente los vinculados al sector público y al turismo.

En cambio, el sector agrario, la industria y las exportaciones muestran una evolución más contenida, según la previsión elaborada por el servicio de estudios de CaixaBank Research

Para 2027, la entidad prevé un crecimiento en Extremadura del 1,7 por ciento, frente al 2,0 por ciento nacional, apoyado en "el buen comportamiento del consumo y la mejora del empleo", a lo que se añade que la especialización agroalimentaria y energética de Extremadura, junto con las oportunidades de industrialización, digitalización y desarrollo de proyectos estratégicos, puede reforzar su potencial de crecimiento.

Según señala la entidad, este escenario está condicionado por la incertidumbre internacional, las tensiones comerciales, los costes energéticos, el menor impulso fiscal y el agotamiento de los fondos europeos, mientras que a medio plazo, el reto demográfico "refuerza la necesidad de atraer inversión, mejorar la productividad y crear empleo cualificado", señala.

De acuerdo a estos datos, el mercado laboral extremeño está teniendo un comportamiento "más modesto que la media", ya que la afiliación crece en la región a un ritmo muy inferior, tanto en 2025 (0,9% vs. 2,3%) como a lo largo de este año (1,1% interanual en octubre vs. 3,6%).

Por su parte, destaca Caixabank que Extremadura región presenta la segunda tasa de paro más alta del país, del 13 por ciento en el tercer trimestre de 2026, que supone casi 3 puntos más que la media.