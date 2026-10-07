Extremadura alberga uno de los 17 nodos Edge de Telefónica en España

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido un encuentro con el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, en el que éste ha situado a la comunidad extremeña en el centro de la estrategia tecnológica de la compañía al confirmar que Mérida alberga un nodo Edge de los 17 existentes en toda España.

Este hecho es una "apuesta" que refuerza el posicionamiento de la región como territorio "clave" para liderar la transformación digital en Europa, y otorga a Extremadura un papel "estratégico" en el nuevo ecosistema digital nacional.

La compañía considera que Extremadura parte de una posición "privilegiada" gracias a sus "elevados" niveles de cobertura de fibra y 5G. Sin embargo, el "gran salto tecnológico" ha llegado con la implantación de este nodo Edge, una infraestructura "avanzada" que permite procesar datos "más cerca del usuario, acelerar servicios digitales, optimizar la conectividad empresarial y reforzar la soberanía del dato".

Ochoa ha señalado que en Telefónica han asumido el reto de convertirse en "la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales", y ha defendido, además, que tecnologías como la inteligencia artificial, el cloud o el edge computing serán "determinantes" para impulsar la competitividad de sectores esenciales de la economía extremeña, favoreciendo nuevos modelos de negocio y servicios digitales de última generación.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y EL TALENTO

Durante el encuentro mantenido este martes en Mérida, se ha puesto en valor asimismo la innovación y el talento existente en Extremadura, que ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una "estrategia territorial con visión de largo plazo".

Desde 2019, Junta de Extremadura y Telefónica impulsan Extremadura Open Future, un programa de apoyo a emprendedores con proyectos tecnológicos o digitales mediante formación especializada, mentorización, acompañamiento empresarial y acceso a una amplia red de expertos, inversores y empresas.

La Atalaya, el hub de innovación ubicado en Badajoz, se ha convertido en un punto de "referencia" para emprendedores de dentro y fuera de la región. Tras siete años de trayectoria, EOF ha impulsado 66 proyectos, de las que el 53 por ciento de empresas estaban constituidas al finalizar el programa y un 45 por ciento de empresas facturaban en ese mismo momento. Además, la tasa de supervivencia de las startups un año después alcanza el 44 por ciento, lo que refleja el impacto "real" del modelo de acompañamiento.

La iniciativa suma ya 15 ediciones completadas y mantiene abierta actualmente su 16ª convocatoria, con plazo de inscripción hasta el 21 de octubre.

Extremadura Open Future se ha consolidado, de este modo, como "motor" para la transformación digital y el desarrollo socioeconómico de la comunidad autónoma de Extremadura.