Este lunes se activará la alerta naranja por calor en el norte cacereño y Valles del Tajo y Alagón, amarilla por calor y tormentas en el resto

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado para este lunes, 17 de agosto, la alerta naranja por altas temperaturas en el norte de la provincia de Cáceres y la zona de Tajo y el Alagón. Además, estarán en aviso amarillo por tormentas la provincia de Badajoz, la Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la zona norte de la provincia cacereña podrá alcanzar los 39 grados, mientras en la zona de Tajo y Alagón los termómetros llegarán a los 40 grados. En estas zonas, se activará la alerta naranja por calor desde las 13:00 horas hasta las 21:00 horas.

El aviso amarillo por tormentas en la provincia de Badajoz, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez abarcará desde las 14:00 horas hasta las 22:00 horas. Según la AEMET, podrán producirse chubascos localmente fuertes y rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Se recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad, y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, es conveniente mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.