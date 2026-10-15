Los embalses del Tajo bajan sus reservas al 54,6 % y los del Guadiana se mantienen al 72 %

Los embalses del Tajo se encuentran esta semana al 54,6 % de su capacidad tras perder 65 hectómetros públicos (hm3), mientras que los del Guadiana están al 72 %, tras reducir sus reservas en 10 hm3.

En concreto, la cuenca el Tajo almacena 5.923 hectómetros cúbicos, tras perder el 0,6% de su capacidad en la última semana, mientras que el Guadiana tiene 6.865, después de una semana en la que se han visto reducidas sus reservas un 0,1 %.

Si se compara con los últimos años, el Tajo se encuentra en mejor situación que en la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 46 %, al igual que el Guadiana, que se encuentra en el 39,7 %.

Por su parte, la reserva hídrica española está al 57,8% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.409 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 282 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses).