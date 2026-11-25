Los embalses de la cuenca del Guadiana almacenan 6.964 hectómetros cúbicos, que es el m73 por ciento de su capacidad, que es de 9.538, mientras que los de la cuenca del Tajo tienen 6.417 hectómetros, el 58 por ciento de sus 11.056.

En España, las abundantes lluvias de los últimos días, sobre todo en la vertiente atlántica, han favorecido un nuevo aumento de la reserva hídrica española, el segundo consecutivo tras seis meses de descensos, que sitúa los embalses al 58,6 por ciento de su capacidad total.