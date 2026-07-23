La DOP Torta del Casar cierra la X 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' con más de 17.000 viajeros

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha cerrado la X 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' con un balance de viajeros estimado por encima de los 17.000. La iniciativa, que se celebró del 21 de marzo al 7 de junio ha recibido una "gran acogida" por parte de los visitantes y los establecimientos colaboradores.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha señalado que "supone un gran orgullo despedir el décimo aniversario de esta campaña con estas cifras, que muestran que la apuesta del Consejo Regulador por ligar la Torta del Casar al turismo en Extremadura, un motor clave para su economía y la promoción de su patrimonio gastronómico, fue un acierto".

Con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural, paisajística y gastronómica del territorio de la Torta del Casar durante los meses de primavera, la Denominación de Origen pone en marcha cada año esta iniciativa, que integra cinco recorridos diferentes con experiencias gratuitas que tienen al queso amparado en el centro. Para ello, cuenta con la colaboración de algunos de los hoteles y restaurantes más emblemáticos de la zona vinculada a la elaboración de la Torta del Casar.

Este año se han adherido a la 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio' diecisiete establecimientos singulares de la región. Ubicados en edificios históricos como palacios renacentistas, conventos o antiguas casas nobles; o en espacios de interés natural como la dehesa extremeña, los hoteles y restaurantes colaboradores apuestan por una gastronomía de calidad identitaria del territorio, basada en productos locales con Denominación de Origen Protegida como la Torta del Casar.

"Se trata del mejor aliado para una iniciativa como esta, que busca adentrar al viajero en el territorio a través de una de sus grandes señas de identidad: la gastronomía, en la que el queso amparado hace de anfitrión", ya que según ha resaltado Muñoz, desde las cocinas de estos restaurantes, los turistas pueden descubrir los productos y el saber hacer propios de esta zona de la mano de algunos de sus grandes expertos culinarios", ha indicado Muñoz.

MÁS DE 17.000 VIAJEROS

Durante la campaña de 2026, los establecimientos colaboradores registraron una ocupación estimada de 9.365 habitaciones, lo que supone más de 17.000 viajeros. Los datos se extraen de una encuesta realizada a los hoteles al cierre de la iniciativa, que muestra también la satisfacción de estos con este proyecto. En este sentido, se ha alcanzado una valoración media de 4,5 puntos sobre 5, y los participantes se declaran en su mayoría "totalmente satisfechos".

Entre los aspectos mejor valorados por los establecimientos destacan "la promoción turística, el incremento de la visibilidad y la mejora de la imagen de marca", según reflejan las respuestas de la encuesta. Asimismo, existe un consenso en que la participación en la iniciativa "suma valor al destino".

En la misma línea, la calidad de los quesos suministrados por la DOP Torta del Casar ha obtenido una respuesta "muy positiva" por parte de los restaurantes, con una valoración de 4,9 puntos sobre 5. En total, la Denominación de Origen ha hecho entrega de 150 kilos de producto amparado entre los colaboradores para la elaboración de cerca de 5.000 degustaciones en forma de aperitivos para clientes registrados y más de 600 platos vendidos.

Asimismo, la satisfacción de los visitantes con esta campaña se ha visto reflejada en el número de registros alcanzados en el Club Torta del Casar, la red de socios de la DOP. Durante los meses de primavera, se han sumado un total de 283 registros, un 490% más que en la edición anterior. A través de este servicio de fidelización, que ya cuenta con 1.168 miembros, se ofrece a los mismos una serie de ventajas en las experiencias organizadas a lo largo del año por la Denominación de Origen.

Finalmente, y con motivo del décimo aniversario, la DOP Torta del Casar ha organizado por primera vez este año una ruta en moto a través de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo internacional. La experiencia, que une turismo, gastronomía y motor, recibió una gran acogida en su primera edición, alcanzando el número completo de inscripciones.