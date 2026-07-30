La Diputación de Cáceres apoya la segunda edición de la Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas "Valle del Ambroz"

La Vicepresidenta 1ª de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha acompañado este miércoles al presidente de la asociación Ensemble Cultural, Pablo Garrido, en la presentación de la II Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas "Valle del Ambroz", que se desarrollará del 16 al 28 de agosto en Baños de Montemayor, bajo la dirección y coordinación del profesor de piano Alexander Kandelaki.

Durante su intervención, Gutiérrez ha subrayado que "la excelencia no debe tener código postal" y ha defendido el compromiso de la institución con una cultura de calidad que genere oportunidades en el medio rural, dinamice la economía local y proyecte la provincia como un referente cultural.

Igualmente, la vicepresidenta ha felicitado a Ensemble Cultural por “el logro mayúsculo de haber conseguido, en apenas dos ediciones, consolidar un proyecto innovador que convierte a la comarca del Valle del Ambroz en un referente cultural”.

La Diputación de Cáceres destina 14.000 euros a esta propuesta formativa con 14.000 euros, respaldando un proyecto que atrae talento y excelencia artística al entorno rural del norte de la provincia.

Formación especializada para jóvenes talentos

La Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes Pianistas “Valle del Ambroz” ofrece una formación especializada a alumnado de Enseñanzas Profesionales, Grado Superior y Postgrado para enriquecer y ampliar sus conocimientos, repercutiendo directamente en la práctica del piano y en su personalidad artística y musical.

Las y los participantes recibirán seis clases magistrales de piano y cuatro clases de piano a cuatro manos impartidas por profesorado de reconocido prestigio internacional a lo largo de las diez jornadas lectivas en las que se desarrolla el curso

En esta edición el currículum incorpora un taller de música contemporánea con el objetivo de profundizar en el estudio del repertorio pianístico de finales del siglo XX y del siglo XXI. La propuesta pedagógica de la Escuela se cierra con la presencia del musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto.

Cabe precisar que la segunda edición de este proyecto ha superado el centenar de solicitudes procedentes de todas las Comunidades Autónomas y de países como Alemania, Austria, China, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Malta, Corea del Sur o Japón. Finalmente, el número total de alumnado activo admitido al curso ha sido de 57 (lo que supone un incremento del 50% con respecto al año anterior).

Dentro del proyecto formativo, y en colaboración con el Centro de Profesores y Recursos de Caminomorisco, se desarrollará un curso dirigido al profesorado extremeño centrado en esta materia.

El Festival Internacional de Piano “Valle del Ambroz”

El Festival se desarrollará de forma paralela al curso en horario de tarde en enclaves culturales singulares tales como el Museo Pérez Comendador-Lerroux (Hervás), la Iglesia San Juan Bautista (Hervás), el Auditorio Santa Catalina (Baños de Montemayor) o la Iglesia de San Servando (Aldeanueva del Camino) de la mano del profesorado de la EAR “Valle del Ambroz”, pianistas de reconocido prestigio.

El concierto inaugural será el domingo 16 de agosto a las 21:00 horas en Baños de Montemayor, a cargo del pianista Luis Fernando Pérez. Junto a su actividad concertística, desarrolla una intensa dedicación a la enseñanza en el Centro Superior Katarina Gurska (Madrid) y la Academia Marshall (Barcelona), entre otros.

Este año el festival da un salto a la capital cacereña con el concierto “Duraciones naturales” de la pianista Nino Jvania, el viernes 21 de agosto a las 19:30 horas en el Palacio de los Golfines de Abajo. Jvania es pianista, musicóloga y Catedrática en el Conservatorio Estatal Vano Sarajishvili de Tbilisi (Georgia).

En el marco de este Festival también habrá un espacio para las y los estudiantes del EAR, que ofrecerán conciertos al público el 20 de agosto en Baños de Montemayor y 26 y 27 de agosto en Hervás.

Y para completar la programación, se ofrecerán conferencias temáticas sobre Schubert, Wagner y Mahler y Debussy.