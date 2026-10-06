La Diputación de Badajoz saca a licitación las obras de adecuación del antiguo Palacio de Justicia de Mérida por 2,5 millones

La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación por 2,56 millones las obras de adecuación del antiguo Palacio de Justicia de Mérida, que cuentan con un plazo estimado de ejecución de 20 meses.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de noviembre a las 14,00 horas, a través del Portal de Contratación de la Diputación de Badajoz.

El objeto del contrato es acometer las obras para recuperar este edificio, actualmente en desuso, para convertirlo en un nuevo espacio cultural y expositivo y en dependencias administrativas de Diputación de Badajoz.

Cabe recordar que este inmueble formó parte del antiguo Hospital Psiquiátrico de Mérida, y posteriormente, albergó el Palacio de Justicia hasta 2011, y cuenta, además, con protección integral y está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

El proyecto reorganizará el edificio destinando el semisótano y la primera planta a administración (con acceso por la Escuela de Idiomas) y la planta baja a uso sociocultural y expositivo, con entrada por la calle Almendralejo, despachos, sala de charlas y servicios, mientras que el antiguo claustro se cubrirá con un lucernario de vidrio y aluminio para alojar eventos y piezas de gran formato todo el año.

También se remodelará el entorno creando una plaza ajardinada y accesible en la calle Almendralejo, y reordenando la zona de la Escuela de Idiomas con arbolado, zonas de estancia, nuevo alumbrado y separación de tráfico peatonal y rodado, como se avanzó en el acto de presentación del proyecto celebrado la pasada semana.