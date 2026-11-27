La Diputación de Badajoz ha sacado a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción de una variante de la carretera provincial BA-004 de Ahillones a Reina a su paso por el yacimiento arqueológico romano de Regina con un presupuesto de licitación de 51.335,19 euros (IVA incluido).

Las empresas interesadas pueden presentar ya sus ofertas hasta el 11 de diciembre a las 14,00 horas y acceder a los documentos de licitación en el portal de contratación pública.

El objetivo de estas actuaciones es la realización de una variante a la carretera provincial a su paso por el yacimiento romano de Regina Turdulorum en los términos municipales de Casas de Reina y Reina, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Además, se contemplan actuaciones complementarias como el asfaltado del resto de carretera hasta la EX-200 así como actuaciones de reparación de la estructura bajo la vía férrea en el punto kilométrico 9,700.