El Día de las Lenguas de Extremadura pondrá en valor el patrimonio ligüístico regional este sábado en Fuente de Cantos

Representantes de colectivos en defensa de las diversas modalidades lingüísticas de Extremadura compartirán mesa y experiencias en el IX Día de las Lenguas de Extremadura, una jornada que se celebrará el próximo sábado, 26 de septiembre, en Fuente de Cantos.

El evento, que pretende poner en valor el patrimonio ligüístico de Extremadura, está organizado por el Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC) y el Ayuntamiento de Fuente de Cantos, y cuenta con el impulso de la Junta de Extremadura.

La inauguración oficial de la Jornada tendrá lugar a las 13,00 horas en el Convento de San Diego con la bienvenida a cargo de la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador López. Posteriormente se hará entrega del III Premio Lenguas d'Estremaúra a Jacobi Ceballos, concejala de Universidad Popular y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres. El artista y locutor extremeño Darío Muñoz Hidalgo será el encargado de presentará y moderar la jornada.

Por la mañana tendrán lugar una serie de talleres temáticos de lengua, y cultura así como actividades infantiles en el propio Centro Cultural del Convento San Diego, informa OSCEC en nota de prensa.

A partir de las 17,00 horas se proyectarán documentales y tendrá lugar un taller abierto a los participantes para cerrar con una mesa redonda en la que intervendrán destacadas figuras del ámbito político y social para tratar el futuro de las lenguas propias de Extremadura.

Clausurará la jornada la concejala de Cultura de Fuente de Cantos y diputada de la Asamblea de Extremadura María Luisa Durán Pagador. El colofón a la jornada, a partir de las 22,00 horas, en la Nave del Ferial, la música de Emblay, El Chorrero y Diván du Don.

La cita pretende asimismo servir de punto de encuentro anual para conocer el trabajo y las iniciativas que se están llevando en Extremadura desde todos los ámbitos para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 9 del Estatuto de Autonomía cuando se habla de la 'Protección de las modalidades lingüísticas propias' y lo establecido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

Esta iniciativa se puso en marcha en el año 2018 con la primera edición celebrada en San Martín de Trevejo. En el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 se ha celebrado en las localidades de Serradilla, La Codosera, Valencia de Alcántara, Eljas, Cáceres, Don Benito y Plasencia.