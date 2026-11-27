La Delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías Mateos, ha presidido esta mañana la reunión de coordinación del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 en la que se han revisado los recursos de este plan cuyo objetivo es preparar el dispositivo para actuar en las carreteras de la Comunidad Autónoma ante cualquier fenómeno meteorológico adverso.

María Teresa Macías ha destacado que la región está prevenida y preparada para las posibles adversidades climatológicas; que se dispone de los medios y recursos necesarios para actuar y que se han potenciado los mecanismos de coordinación entre todas las administraciones implicadas.

En esta reunión anual del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 para situaciones meteorológicas extremas en las carreteras del Estado de la región han participado representantes de la Delegación del Gobierno y de organismos de la administración del Estado como las Jefaturas Provinciales de Tráfico, Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura, Demarcación de Carreteras, Sector de Tráfico de Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil, así como de la Junta de Extremadura, de las dos diputaciones provinciales, Fempex y Cruz Roja.

El objetivo fundamental de este encuentro es potenciar la coordinación de todos los organismos y departamentos implicados para intensificar la eficacia de las actuaciones ante situaciones de nevadas, hielo, granizo o fuertes lluvias con el fin de evitar o reducir el número de tramos con restricciones o retenciones de tráfico, así como asegurar la atención a los ocupantes de los vehículos cuando la situación lo demande.

De esta manera, se han concretado medidas de actuación para prevenir la formación de placas de hielo sobre las calzadas cuando se esperen heladas; informar a los usuarios de las carreteras ante cualquier incidencia con antelación suficiente y, en caso de nevadas, retirar la nieve para minimizar las perturbaciones de tráfico.

Recursos disponibles

Este año, este Plan de Vialidad Invernal dispone de 32 equipos completos de maquinaria, distribuidos en 14 unidades para la provincia de Badajoz y 18 para la provincia de Cáceres. A este número hay que sumar 30 vehículos de maquinaria auxiliar, en concreto, 11 todoterrenos, 17 camiones con pluma, 9 máquinas mixtas y 9 minicargadoras.

Además, hay almacenadas 1.574 toneladas de sal distribuidas en catorce plantas y doce depósitos de salmuera y trece naves. De ellas, 450 toneladas son para la provincia de Badajoz y 1.124 para la provincia de Cáceres. También se dispone de 2.380 kg de cloruro cálcico (todos en la provincia de Cáceres) que se utiliza en situaciones extremas de temperaturas muy bajas.

En este sentido, la Delegada apuntó que “en la provincia cacereña hay más puntos de almacenamiento porque al tener más altitud hay más posibilidades de nevadas”.

También se cuenta con 14 plantas de salmuera (7 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres) con una capacidad de depósitos total de 373.000 litros (165.000 en Badajoz y 208.000 en Cáceres). La salmuera es agua con una concentración de sal superior al 5% disuelta.

Como dato, señalar que en la campaña pasada se consumieron un total de 896,70 toneladas de sal en toda la región. Asimismo, se llevaron a cabo 30 operaciones curativas en la provincia de Cáceres y 236 operaciones de carácter preventivo, 208 en la provincia de Cáceres y 28 en la de Badajoz.

AEMET

Por su parte, la AEMET de Extremadura cuenta con más de 160 estaciones meteorológicas, 53 envían datos cada hora para vigiliar y observar el tiempo en puntos diversos de la región. Este año, según la predicción estacional para el invierno 2026-2027, lo más probable es que las precipitaciones sean superiores a los valores medios y las temperaturas medias más cálidas de los valores de referencia.

La delegada del Gobierno ha agradecido el trabajo en equipo realizado por todos los organismos competentes en esta tarea y ha pedido precaución y prudencia de los conductores a la hora de ponerse al volante en situaciones meteorológicas adversas, instando a seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia para evitar situaciones de riesgo.