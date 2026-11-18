El Consejo de Gobierno ha aprobado distintas medidas "para reforzar los servicios públicos relacionados con prevención de incendios, infraestructuras y atención a la población vulnerable", entre otros, tal y como ha destacado la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, tras la reunión celebrada esta mañana en Mérida.

Manzano ha informado de la puesta en marcha de un decreto-ley, dotado con 15 millones de euros, de ayudas extraordinarias y urgentes para que "166 municipios extremeños ejecuten planes de prevención frente a incendios". Se incrementa la cuantía, desde los 10 millones previstos inicialmente, para que los ayuntamientos desarrollen sus respectivos Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI).

Se trata de una asignación directa a cada localidad en función de la superficie sobre la que tienen que actuar, en base a los datos facilitados por el servicio de prevención del Plan INFOEX y de su ubicación dentro de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR). Con ello, se busca simplificar los trámites y hacerlos más ágiles, de manera que estos planes puedan ejecutarse durante la época de peligro bajo y estén listos cuando comience la de peligro alto.

También en materia de lucha contra el fuego, el Ejecutivo ha autorizado una inversión de casi 8 millones de euros para reparar 75 de las 140 instalaciones del Plan INFOEX que se vieron afectadas por la borrasca del pasado mes de febrero. Concretamente, "son 41 bases del plan de lucha contra incendios, 32 puestos de vigilancia, un aeródromo situado en Mirabel y un taller mecánico de Helechosa de los Montes" -según ha relatado Manzano-.

INFRAESTRUCTURAS Y AGRICULTURA

En materia de infraestructuras, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras para rehabilitar y reforzar el firme de la autovía autonómica EX A2, esto es, la autovía de las Vegas Altas, con un presupuesto de 3,4 millones de euros para arreglar un tramo de 7,8 kilómetros, además de los ramales de acceso.

En palabras de la portavoz, el objetivo es "preservar las condiciones de seguridad, la comodidad y durabilidad de una de las principales vías de la región que enlaza con la A5 a la altura de Miajadas y conecta con las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena".

De igual forma, se destinarán 582.000 euros para garantizar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales en los trabajos que se desarrollan en las carreteras autonómicas.

Mientras, en el capítulo de Agricultura, "hemos autorizado el encargo a la empresa pública Tragsatec para iniciar la transformación en regadío de Tierra de Barros" -según Manzano-. Se destinarán 192.000 euros más IVA para realizar trabajos de campo, actualización cartográfica y análisis ambientales, entre otras actuaciones.

ATENCIÓN A COLECTIVOS VULNERABLES

Elena Manzano también ha informado de la inversión de 3 millones de euros para dar continuidad a proyectos de atención a colectivos vulnerables desarrollados por entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2027.

Por una parte, se destinarán 1,5 millones de euros a programas de apoyo e integración de alrededor de 700 personas con trastorno o enfermedad metal grave. Se trata de "financiar proyectos de apoyo residencial, integración social y sensibilización", en palabras de la portavoz.

Por otra, "vamos a destinar otros 1,5 millones de euros a proyectos de inserción laboral y de integración social de personas con discapacidad", ha explicado. Se priorizarán las iniciativas de acceso al empleo, la participación en la sociedad y la promoción de la imagen de estas personas.

La portavoz ha concluido su intervención dando cuenta de "una transferencia de créditos por parte de varias consejerías de la Junta de Extremadura al Servicio Extremeño de Salud (SES), por valor de 19 millones de euros, para realizar inversiones en equipamiento sanitario y adquirir vacunas para la gripe".

Concretamente, se transferirán 3,9 millones de euros procedentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Sección de Endeudamiento, un millón de euros de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 3,1 millones provenientes de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, y 11 millones de euros de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

A este importe se sumarán otros 6 millones que transferirá la propia Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, llegando a la cifra total de 25 millones de euros, tal y como ha detallado Manzano.