La Consejera Morán destaca las capacidades de Extremadura para atraer inversión, innovación y proyectos internacionales

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha destacado este miércoles las capacidades con las que cuenta Extremadura para afrontar su transformación económica y convertirse en un territorio de oportunidades para las empresas, la innovación y la internacionalización.

Morán ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la XIX Reunión Anual Nacional de la Enterprise Europe Network (EEN), que se celebra en Badajoz con la participación de representantes de las organizaciones que integran esta red, así como de la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las pymes.

Durante su intervención, ha agradecido a Fundecyt-PCTEX y al consorcio Actis su apuesta por Extremadura para acoger este encuentro, que durante estos días permitirá compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas y avanzar en nuevas fórmulas para facilitar que las empresas puedan crecer, innovar e internacionalizarse.

Asimismo, ha asegurado que la celebración de esta reunión en la región constituye una oportunidad para mostrar la transformación que está experimentando y sus capacidades para convertirse en un territorio "competitivo". En este sentido, ha puesto en valor su posición estratégica, situada entre Madrid y Lisboa y con una ubicación "privilegiada" para actuar como territorio de conexión con Portugal y con el conjunto del mercado ibérico.

Otros activos que ha sumado a esta posición geográfica son la disponibilidad de suelo industrial, los recursos energéticos, la capacidad de generación renovable, el talento, las universidades, los centros de investigación, las empresas innovadoras y un ecosistema científico y tecnológico en crecimiento. "Todas estas fortalezas las estamos aprovechando con un objetivo muy claro: que emprender, innovar y desarrollarse en Extremadura sea una oportunidad", ha señalado.

POTENCIAL ENERGÉTICO

La consejera también ha destacado el potencial energético de la región y ha señalado que Extremadura se ha consolidado como uno de los grandes polos energéticos de Europa por su capacidad de generación, su apuesta por las energías renovables y su contribución a la estabilidad del sistema eléctrico.

En este contexto, ha puesto en valor la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030, uno de los objetivos "prioritarios" de la Junta de Extremadura, y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir trabajando para prolongar su funcionamiento más allá de esa fecha.

Asimismo, ha defendido la compatibilidad entre este activo energético y el desarrollo renovable que está experimentando la región; y ha subrayado que el siguiente reto es conseguir que una parte cada vez mayor de la energía que produce Extremadura se traduzca en actividad económica, industria, empleo y crecimiento. Así, ha señalado la importancia de la planificación eléctrica estatal y ha recordado que la Junta ha presentado alegaciones para trasladar al Gobierno de España las necesidades de la región.

Durante su intervención, Mercedes Morán ha situado también la innovación como uno de los factores estratégicos para el desarrollo económico e industrial de Extremadura, según indica la Junta en nota de prensa.

La región, ha explicado, cuenta con un sistema de ciencia, tecnología e innovación integrado por investigadores, universidades, centros de investigación y estructuras especializadas como el CCMIJU, el CIIAE, Computaex, Cicytex o Fundecyt-PCTEX, de modo que "el principal reto es conectar todo ese conocimiento con nuestras empresas y con los mercados", a la par que ha defendido que avanzar en esta conexión permitirá incrementar la competitividad del tejido productivo extremeño y, con ello, generar más empleo y oportunidades.

A esta estrategia se suma, ha indicado, la necesidad de impulsar la internacionalización de las empresas y facilitar su acceso a nuevos mercados, con el objetivo de construir una economía regional "más fuerte, diversificada y preparada para afrontar los retos de futuro".

En este ámbito, Morán ha puesto en valor el papel que desempeña la Enterprise Europe Network, una red que facilita a las empresas información, asesoramiento y acompañamiento en sus procesos de internacionalización e innovación.

"Muchas veces una empresa no necesita solamente financiación, sino también información, encontrar un socio, conocer un mercado o identificar una convocatoria europea", ha incidido, para destacar del trabajo de Fundecyt-PCTEX que "no se limita a conectar a Extremadura con Europa, sino que ayuda a que nuestras empresas estén preparadas para competir en Europa".

En este sentido, ha defendido la importancia de reforzar la colaboración entre las instituciones europeas, las administraciones, las universidades, los centros de investigación y el tejido empresarial; y ha concluido invitando a los participantes en la reunión a conocer de primera mano "una Extremadura que está cambiando", que quiere que sus empresas exporten, que sus investigadores colaboren, que su talento encuentre oportunidades y que los proyectos internacionales encuentren en la región "un territorio preparado para recibirlos".

La XIX Reunión Anual Nacional de la Enterprise Europe Network permitirá durante estos dos días reforzar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las entidades que integran la red y favorecer nuevas vías de colaboración y oportunidades para las empresas extremeñas.