Concluye la ruta 'Semillas de Empleo' impulsada por la Junta de Extremadura para acercar las políticas activas de empleo a la ciudadanía

La ruta 'Semillas de Empleo', desarrollada por la Junta de Extremadura, ha concluido este martes en Don Benito tras recorrer durante las últimas semanas las localidades de Coria, Montijo y Navalmoral de Mata con el objetivo de acercar los recursos y programas que el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) pone a disposición de los ciudadanos para mejorar la empleabilidad, impulsar la formación y favorecer el emprendimiento.

Esta iniciativa de carácter itinerante ha permitido sacar el SEXPE a la calle y acercar sus servicios a las personas en su propio entorno, dando a conocer de forma directa las políticas activas de empleo que desarrolla la Junta de Extremadura y los recursos disponibles para acompañar a las personas desempleadas y trabajadoras a lo largo de su itinerario profesional.

Durante la clausura de la ruta, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, ha destacado que "hemos querido dar una visión del SEXPE como un lugar para activarse, un lugar donde poder encontrar empleo, formación, orientación o itinerarios personalizados. Con 'Semillas de Empleo' queremos visualizar las políticas activas de empleo para que realmente los usuarios encuentren programas adaptados a sus necesidades".

Asimismo, Nevado ha explicado que estas jornadas nacieron como un proyecto piloto con una finalidad muy clara: "salir del edificio y contar de primera mano todo lo que hace el Servicio Extremeño Público de Empleo. Queríamos acercarnos a los municipios y explicar directamente a la ciudadanía los recursos que tienen a su alcance y cómo pueden beneficiarse de ellos".

CUATRO JORNADAS INFORMATIVAS

A lo largo de cuatro jornadas, el programa ha ofrecido información sobre los principales servicios y programas del SEXPE relacionados con orientación laboral, formación para el empleo, itinerarios personalizados de inserción, programas de empleo, ayudas a la contratación y emprendimiento, además de dar visibilidad a iniciativas como las Escuelas de Aprendizaje Laboral (Programa Escala) y otros recursos destinados a mejorar la cualificación profesional de la población extremeña.

Las sesiones también han reservado un espacio para que personas emprendedoras compartieran sus experiencias y explicaran cómo las políticas públicas de empleo han contribuido al desarrollo de sus proyectos empresariales, ofreciendo ejemplos cercanos de generación de oportunidades y creación de empleo.

Además, responsables de las distintas direcciones generales del SEXPE han dado a conocer en cada una de las jornadas los recursos disponibles para personas desempleadas, trabajadoras y empresas, poniendo de manifiesto la amplia cartera de servicios que presta el organismo y resolviendo las dudas planteadas por los asistentes.

Con esta primera edición de 'Semillas de Empleo', el SEXPE ha reforzado su compromiso con una Administración más cercana, accesible y orientada a las personas, facilitando un contacto directo con la ciudadanía para que conozca las herramientas que la Junta de Extremadura pone a su disposición para acceder al mercado laboral, mejorar su cualificación profesional, impulsar un proyecto empresarial o desarrollar un itinerario personalizado que favorezca su inserción laboral.