La colección editorial VdB Teatro de Mérida incorpora los textos de los estrenos de la 72ª edición y llega ya a los sesenta títulos

La colección VdB Teatro de Mérida, editada por Éride Ediciones, continúa ampliando su catálogo con la incorporación de los textos de las producciones que forman parte de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Con estas nuevas publicaciones, la colección sigue consolidándose como un referente editorial para preservar la memoria escénica del certamen y acercar al público las versiones y dramaturgias que han dado vida a los clásicos sobre los escenarios del Festival. El director del Festival, Jesús Cimarro, ha presentado esta mañana la colección junto a su editor, Ángel Jiménez.

La colección VdB reúne versiones y textos originales de algunas de las obras representadas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde 1933 hasta la actualidad, tanto en el Teatro Romano como en el resto de espacios arqueológicos que han acogido su programación. Se trata de un proyecto editorial que conserva el patrimonio dramático generado por el Festival y permite que los textos permanezcan vivos más allá de su representación escénica.

En esta edición se incorporan los textos correspondientes a prácticamente todos los espectáculos estrenados en el Teatro Romano. Ya están disponibles para su adquisición los volúmenes de Electra Jonda, Timón de Atenas, Bacanal, La comedia de la olla, Fedra, en los infiernos, El viaje de Edipo y Las 9 musas. El texto de Spartacus se encuentra actualmente en proceso de edición y se incorporará próximamente al catálogo, mientras que Cómicos de Roma no podrá formar parte de la colección al no disponer el Festival de los derechos editoriales de la obra original de David Mamet.

Las nuevas publicaciones reúnen las dramaturgias y versiones de autores y autoras que han reinterpretado el legado clásico desde miradas contemporáneas, entre ellos Juan Guerrero Zamora, Joaquín Hinojosa, Florián Recio, Yolanda Pallín, Luis García-Araus, Carlota Ferrer, Paco Bezerra, María Velasco y Carolina África, contribuyendo a enriquecer un catálogo que documenta la evolución artística del Festival y la permanente actualidad de los textos clásicos.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, destacó que la publicación de prácticamente todos los textos de los estrenos de esta 72ª edición supone "un orgullo" para el certamen y subrayó la importancia de que las obras representadas trasciendan el escenario a través de la edición. "Es una colección muy importante porque los textos que se estrenan en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida deben estar también en papel. Son documentos necesarios porque el teatro también se lee", afirmó.

Por su parte, el editor de la colección, Ángel Jiménez, puso en valor el compromiso del Festival con la edición de los textos antes incluso de su estreno, una iniciativa que calificó de poco habitual en el ámbito teatral y que consideró un ejemplo para el sector. Además, recordó que la colección alcanza ya los 60 títulos publicados y destacó su contribución a la conservación del patrimonio dramático del Festival. "Una obra representada acaba en el momento en que baja el telón. Una obra editada es una obra eterna", señaló.

La colección VdB Teatro de Mérida nació con el objetivo de conservar el patrimonio textual generado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y ponerlo al alcance tanto de especialistas como de lectores, estudiantes y amantes del teatro. Cada volumen recoge la versión definitiva representada en escena y constituye un testimonio de la labor de dramaturgos, adaptadores, directores y compañías que han contribuido a construir la historia del certamen.

Los ejemplares podrán adquirirse durante el Festival, en librerías y a través de los canales habituales de distribución de Éride Ediciones o libritienda.com.