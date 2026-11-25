Cintia Rocho ha confirmado este martes que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, imputado por su supuesta vinculación a la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez', le habló de eliminar a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Rocho, presuntamente vinculada a un clan de presuntos narcotraficantes de Badajoz, se ha ratificado en ese extremo durante su declaración como testigo por videoconferencia ante el instructor del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz.

Una declaración testifical que se enmarca en la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe de Ejecutivo que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez.

Como ya hizo en su declaración ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cintia Rocho ha asegurado que Sáenz de Tejada le llamó por teléfono en diciembre de 2024 y se presentó con su nombre, según las fuentes.

En aquella conversación, recogida también en el informe de la UCO, el exmagistrado le dijo que Biedma era "un grano en el culo" y que "a palos aprende el burro". Rocho ha sostenido que el exjuez le habló de "eliminar" a la jueza Biedma, han indicado las fuentes.

Por otro lado, Rocho ha revelado que una persona sin identificar le ofreció los servicios gratuitos de un abogado de Madrid de cara a causas judiciales que pudiera tener en Badajoz, han resaltado.

La mujer ha negado haber mantenido conversaciones con Leire Díez o haber recibido datos personales de Biedma, como también haber realizado seguimientos a la jueza para amedrentarla.

Y ha subrayado que entendió que Leire Díez sabía de su existencia cuando leyó unas anotaciones que figuraban en una de sus agendas intervenidas, en las que se podía leer: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". En ese sentido, Rocho se ha identificado como 'La Celsa', han señalado.

La mujer ha dicho que desconoce si Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también imputado en esta causa, acudieron a Badajoz por asuntos relacionados con esta cuestión.