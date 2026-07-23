La CHG incorporará dos nuevos camiones forestales 4x4 destinados a riego de plantaciones e intervenciones de emergencia

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha licitado por un importe de 640.000 euros (IVA incluido) el suministro de dos camiones forestales 4x4 destinados al riego de plantaciones y a las intervenciones de emergencia en el ámbito de la cuenca del Guadiana.

Los nuevos camiones estarán destinados a realizar labores de riego de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas por la CHG, y también permitirán desarrollar trabajos de "vigilancia preventiva y de primer ataque frente a conatos de incendio" en terrenos gestionados por el organismo, así como intervenir con mayor rapidez en situaciones de emergencia derivadas de inundaciones que afecten al dominio público hidráulico.

Según señala la CHG en nota de prensa, en los últimos años, el incremento de los episodios meteorológicos extremos, la proliferación de incendios forestales, la presencia de especies exóticas invasoras y los efectos derivados del cambio climático "han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad operativa del organismo para proteger los ecosistemas fluviales y las masas forestales de ribera".