CCOO se concentra a las puertas del Hospital Campo Arañuelo exigiendo soluciones a los problemas laborales de los celadores

CCOO ha organizado una concentración a las puertas del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata exigiendo al SES un conjunto de medidas urgentes para dar solución a los problemas en las condiciones laborales que sufren los celadores y celadoras de este hospital. Estas medidas pasan, fundamentalmente, por el refuerzo del personal y la renovación de los medios de los que disponen.

La sección sindical de CCOO del Área de Navalmoral denuncia que el principal problema es la falta de celadores en el turno rotatorio desde hace años. En el turno de noche solo trabajan tres celadores para todo el hospital y cinco o seis por las tardes, a pesar de que este centro cada vez tiene más actividad.

Otro problema es que se impone a los celadores y celadoras el traslado de pacientes con perfusión intravenosa o transfusión sin la supervisión de un sanitario.

La ausencia de un protocolo de actuación en Triaje de Urgencias o la mala gestión de los horarios de tareas en los servicios para acudir a las plantas son otras deficiencias sin solucionar, a pesar de las propuestas de CCOO para mejorar esta situación.

Desde el sindicato se señala que el hecho de no incrementar la plantilla durante años implica que los celadores y celadoras tengan conflictos con el resto de unidades y servicios, cuando el problema se debe a los errores de la Gerencia.

CCOO exige la creación urgente de dos plazas de celadores para el turno rotatorio, la reposición de todas las camas y sillas que no funcionan y un protocolo claro sobre las funciones de los celadores en el hospital.