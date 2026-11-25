Un total de 3.482 efectivos de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad integrarán el dispositivo especial de seguridad de las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en Extremadura, lo que supone un despliegue superior en un 14 por ciento al de los anteriores comicios de julio de 2023.

Según informa este martes el Ministerio del Interior, el operativo centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos, de los que 788 se ubican en Extremadura.

De estos, 427 se distribuyen en la provincia de Badajoz y 361 en la provincia cacereña.

Participarán 818 integrantes de la Policía Nacional y 2.324 guardias civiles, así como 340 agentes de las Policías Locales.