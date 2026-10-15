Una campaña impulsada por FEXAMUR en Extremadura busca visibilizar el papel de las mujeres en el sector agroalimentario

La Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fexamur)ha lanzado 'Sin ellas, tu mesa cambia', una campaña de sensibilización que busca visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en el sector agroalimentario y su contribución al desarrollo económico y social del medio rural.

Con esta campaña, Fexamur quiere poner nombre y rostro a esas mujeres que participan en la producción y elaboración de los alimentos que forman parte de la vida cotidiana.

La iniciativa parte de que las mujeres representan el 42 por ciento de la fuerza laboral de los sistemas agroalimentarios a nivel mundial. Sin embargo, su contribución "no siempre recibe la visibilidad y el reconocimiento que merece".

Así, bajo el lema 'Sin ellas, tu mesa cambia', Fexamur ha desarrollado una pieza audiovisual que utiliza una imagen tan cotidiana como una mesa repleta de productos de la tierra para trasladar un mensaje directo a la sociedad. A lo largo del vídeo, los alimentos van desapareciendo hasta dejar la mesa vacía, planteando al espectador una pregunta: "¿Te imaginas tu mesa sin ellas?".

La campaña cuenta con el testimonio de mujeres vinculadas a distintas actividades del sector agroalimentario extremeño, que comparten sus experiencias y muestran el trabajo que hay detrás de cada producto. A través de sus historias, Fexamur busca acercar a la ciudadanía una realidad que forma parte de su día a día, pero que "pocas veces se detiene a observar".

Más allá de reconocer su participación en la producción de alimentos, la campaña pretende poner en valor la importancia de las mujeres para el presente y el futuro de los pueblos, su contribución a la economía local, la conservación de los conocimientos tradicionales y la continuidad de muchas actividades vinculadas al territorio, señala en nota de prensa Fexamur.