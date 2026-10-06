-La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura se adhiere a la candidatura de Cáceres 2031

La Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEx) se ha adherido a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 con la firma de su manifiesto de adhesión.

Victoria Paniagua y Ana Aznar, en representación de AGCEx, formalizaron la adhesión junto a Iris Jugo, coordinadora general de Cáceres 2031. Este respaldo abre además una vía de colaboración entre ambas entidades, que ya están trabajando en proyectos comunes vinculados a la candidatura.

AGCEx desarrolla su actividad en Extremadura desde 1994 y reúne a profesionales de la gestión cultural de los ámbitos público y privado. Entre sus objetivos se encuentran el reconocimiento de la profesión, la formación, la generación de espacios de encuentro y reflexión y la promoción de la cultura a través de proyectos propios y en colaboración con otras entidades.

La incorporación de esta asociación de gestores culturales a la candidatura de Cáceres 2031 a Capital Europea de la Cultura suma la experiencia y el conocimiento de una entidad estrechamente vinculada al tejido cultural extremeño y refuerza el trabajo compartido de cara a la construcción del proyecto cultural de 2031.