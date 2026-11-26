La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO) ha inaugurado en Cáceres su nueva sede --ubicada en el número 7 de la calle Colón-- desde donde ofrecerá atención a las personas que acudan a la organización que, como cada año, ha lanzado su calendario solidario para 2027.

Durante el acto de presentación, la presidenta de ADMO, Esther Cano, puso en valor el papel del voluntariado como motor permanente y pieza clave para hacer realidad la apertura de una nueva sede en Cáceres. Asimismo, el vicepresidente, Eduardo Pérez, evocó los primeros pasos de la asociación en la ciudad cuando las reuniones eran en una terraza porque no había un sitio físico donde desarrollar su labor.

Una labor que, en parte, se financia con la recaudación de la venta del calendario solidario que cada año elabora ADMO, que en 2027 cumple treinta años, por lo que en esta edición, el calendario gira en torno a la temática del cumpleaños, un hilo conductor "cargado de luz, color y esperanza" con el que la asociación quiere celebrar la vida.

Así, ADMO rinde homenaje a tres décadas de compromiso solidario en Extremadura y pone en valor cada nuevo año ganado por los pacientes gracias a la donación de médula ósea. El calendario cuenta este año con 76 participantes entre pacientes oncohematológicos y sus familias, de manera que 32 personas han formado parte de tres sesiones fotográficas presenciales y otras 44 han colaborado a distancia enviando sus propias imágenes. Como gran novedad de esta edición, a los menores y jóvenes, pacientes de la planta de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz, se han sumado por primera vez pacientes adultos. Las fotografías se han tomado en distintos enclaves naturales de la región, en el Parque de la Alcazaba de Badajoz, el Parque de las Siete Sillas de Mérida y el Parque del Príncipe de Cáceres, bajo la cámara del fotógrafo David Sánz.

La presentación del calendario contó con la presencia de la presidenta de la entidad, Esther Cano González; el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Patrimonio, Tirso Leal; y el gerente del Área de Salud de Cáceres, Antonio Sánchez Sánchez, además de otros integrantes de la junta directiva, pacientes, familiares, voluntarios, donantes efectivos y empresas colaboradoras.

En sus intervenciones, los representantes institucionales subrayaron el valor del calendario como recordatorio cotidiano de la necesidad de donar médula ósea, así como el acompañamiento constante que presta ADMO a quienes atraviesan una enfermedad oncohematológica y a sus entornos familiares.

El proyecto del calendario ha salido adelante gracias a la colaboración de 56 empresas solidarias, un respaldo esencial para la actividad cotidiana de ADMO, que atiende en Extremadura a más de 300 pacientes adultos y más de 100 infantiles y juveniles.

Se pondrán en circulación más de 5.000 ejemplares en más de 50 puntos de adquisición repartidos por toda la comunidad. Cada calendario se obtiene mediante un donativo simbólico de 5 euros, íntegramente destinado a los programas de la entidad, a las campañas de sensibilización y a la atención directa a pacientes oncohematológicos y sus familias.