El arzobispo de Mérida-Badajoz invita a unirse a una oración por la salud de León XIV

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha invitado a todos los fieles, comunidades parroquiales, comunidades religiosas y movimientos de la archidiócesis a unirse en oración por la salud y pronta recuperación del Papa León XIV.

El Santo Padre se ha trasladado este martes al Hospital Universitario Agostino Gemelli, done ha ingresado para ser sometido esta misma tarde a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, que ha resultado ser cancerígeno, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano y recoge Vatican News.

"Pidamos al Señor que guíe las manos del equipo médico que le atiende, conceda al Santo Padre la fortaleza necesaria en estos momentos y le sostenga con su gracia", señala el arzobispo en su mensaje.

Asimismo, encomienda "de manera especial su pronta y total recuperación, para que pueda continuar el ejercicio de su ministerio al servicio de la Iglesia". Por todo ello, y con "la confianza de que el Señor escucha la oración de su Iglesia", anima a "encomendar intensamente su persona en la celebración de la eucaristía y en los momentos de oración comunitaria y personal".