Arranca la segunda fase del 'Proyecto AMIGO: Alfabetización Mediática e Informacional en la Red de Bibliotecas de Extremadura'

La Biblioteca de Extremadura pondrá en marcha, este 7 de octubre, la segunda fase del 'Proyecto AMIGO: Alfabetización Mediática e Informacional en la Red de Bibliotecas de Extremadura', una actividad formativa en cascada, consistente en la impartición de cursos online y una dinámica presencial, para capacitar en esta materia y conseguir que el personal bibliotecario formado pueda poner en marcha actividades en sus centros para concienciar a la ciudadanía.

El objetivo es prevenir la expansión de información falsa o errónea y reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de aprendizaje y pensamiento crítico frente a la desinformación.

La formación online se celebrará los días 7 y 14 octubre, en horario de tarde, y será impartida por el profesor universitario de la Universidad de Extremadura (UEx), Manuel Cartes Barroso. Por su parte, la sesión presencial concluirá con una sesión presencial el día 28 de octubre en la Biblioteca de Extremadura, en la que se mostrarán las dinámicas diseñadas por las bibliotecas participantes con los conocimientos adquiridos.

En esta edición, participan doce centros adscritos a la Red de Bibliotecas de Extremadura, ubicados en poblaciones extremeñas de más de 5.000 mil habitantes. La finalidad última de este proyecto es capacitar al conjunto de la red en alfabetización mediática e informacional.

Las bibliotecas participantes pasarán a formar parte de la Red AMIGO como foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas en iniciativas AMI (Alfabetización Mediática e Informacional), para poder desarrollar posteriores trabajos colaborativos.