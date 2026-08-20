APAG Extremadura ASAJA reclama ayudas urgentes a los apicultores ante la elevada mortandad y los ataques de abejarucos

La organización Agraria Apag Extremadura Asaja ha reclamado ayudas urgentes para garantizar la continuidad de las explotaciones apícolas extremeñas frente a la "pasividad" de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ante la "grave situación" que atraviesa el sector, con una mortandad superior al 40 % como consecuencia, entre otros factores, de la incidencia de la varroa, la falta de lluvias y las sucesivas olas de calor.

A esta situación se suma un grave problema que afecta al sector desde hace muchos años, señala la organización en nota de prensa en alusión a los abejarucos, aves que consideran "uno de los principales enemigos de las colmenas", que afectan directamente a su supervivencia y reducen de forma "significativa" su productividad.

La situación que está sufriendo la apicultura en Extremadura es de una "gravedad" similar a la de otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde se están adoptando medidas y habilitando ayudas para tratar de paliar las pérdidas del sector.

Por ello, APAG Extremadura ASAJA critica que en Extremadura no se está dando "una respuesta acorde con la magnitud del problema" y lamentan la "pasividad" mostrada hasta el momento por la consejería ante unas "pérdidas que están comprometiendo seriamente la continuidad de numerosas explotaciones apícolas".

Asimismo, consideran "imprescindible" que la consejería actúe de manera "inmediata" y ofrezca una respuesta "acorde con la gravedad de la situación que están soportando los apicultores".

Por todo ello, exigen que se habiliten "lo antes posible" ayudas destinadas al sector apícola extremeño, que permitan hacer frente a las consecuencias de esta "elevada mortandad" y contribuir al mantenimiento de las explotaciones afectadas.