APAG Extremadura Asaja pide que cada administración asuma su competencia tras los daños del temporal en el campo

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha trasladado una "enorme preocupación" por la "grave" situación generada en el campo tras los distintos episodios de lluvias intensas y desembalses sufridos en los últimos meses, y que han provocado "importantes" pérdidas económicas en explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad.

Así, ha exigido que la Junta de Extremadura convoque de manera urgente un Comité de Agricultura (CAEX) en el que se informe con "transparencia" sobre la identificación y cuantificación de los daños, que se solicite y active el fondo de crisis europeo para situaciones excepcionales y que cada administración -autonómica y estatal- asuma sus competencias "sin dilaciones", toda vez que "el campo extremeño no puede seguir esperando".

Al mismo tiempo, en rueda de prensa este martes en Mérida, ha animado a todos los agricultores y ganaderos afectados a que comuniquen los daños a través de los canales habilitados, tanto en la Administración como a través de la organización agraria, para que no quede "ninguna explotación sin registrar".

"No queremos que vuelva a repetirse lo ocurrido en otras ocasiones, donde las promesas quedaron en papel mojado. Hemos vivido inundaciones que no han tenido respuesta, incendios que quedaron fuera de las ayudas y compromisos publicados que no se han traducido en pagos efectivos. No podemos permitir que, una vez más, el agricultor y el ganadero queden desamparados mientras las administraciones se pasan la responsabilidad unas a otras", ha espetado Metidieri.

En este punto, ha desgranado que las lluvias han afectado de forma "directa" al olivar, con retrasos en la recogida y pérdidas de cosecha en zonas donde aún quedaba fruto por recolectar, además de "numerosos" olivos arrancados por el viento.

Asimismo, los cereales de invierno presentan parcelas inundadas y encharcadas cuyos daños todavía se están evaluando, pero que serán "importantes", ha añadido.

En el regadío, a su vez, ha explicado que han comprobado cómo frutales y hortícolas que estaban "a punto" de recolectarse han quedado "completamente anegados", apunta en nota de prensa APAG Extremadura Asaja.

A todo ello se suman "daños" en cerramientos, naves, motores de riego, bombas de agua y casetas, así como arrastres de tierra en fincas próximas a la cuenca del Guadiana debido a los desembalses. En la misma línea, ha resaltado los "daños" ocasionados en caminos y pasos de arroyos y cauces para poder acceder a las fincas.