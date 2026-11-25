El Defensor del Profesor, servicio prestado por ANPE para atender a docentes que sufren situaciones de conflictividad en los centros educativos, atendió a 63 docentes en Extremadura el pasado curso 2025-2026, 13 más que el anterior (+26 %), cuando hubo 50.

A nivel nacional, ha pasado de 2.004 a 2.402, según los datos del sindicato docente, que señala que tras casi veinte años en funcionamiento, el Defensor del Profesor acumula 48.723 actuaciones a nivel nacional, de las cuales más de 1.000 corresponden a Extremadura.

ANPE, primera fuerza sindical entre el personal docente no universitario a nivel nacional, recuerda que estas cifras son una "fotografía incompleta", pues constituyen un "reflejo parcial de una realidad mucho más extendida", ya que los casos que se comunican suelen ser aquellos en los que el docente no encuentra apoyo de la Administración.

El estudio indica que 87,1% de los docentes atendidos por el servicio presenta ansiedad (frente al 60% el curso anterior) y que las bajas médicas se mantienen prácticamente igual, un 22,6% frente a un 26% del curso anterior. La depresión sube significativamente a un 25,8%.

Respecto a la experiencia de los docentes que comunican casos de conflictividad, el 32,3% de los que revelaron ese dato lleva entre 10 y 15 años ejerciendo la profesión. El curso anterior era el 26%. Los docentes con más de 15 años de experiencia, por su parte, son quienes presentan más ansiedad (90%), con bajas médicas (40%) y depresión (30%).