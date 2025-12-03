TURISMO

Los alojamientos extrahoteleros de Extremadura registran el mejor octubre desde 2010

Lo hace además con un aumento del 35 por ciento de pernoctaciones internacionales.

Redacción

Extremadura |

Los establecimientos extrahoteleros de Extremadura han registrado el mejor mes de octubre desde el inicio de la serie histórica, en 2010, con un aumento importante de los viajeros y pernoctaciones internacionales, que registran un 14 por ciento y 35 por ciento más que en el mismo período del año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

En total, los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues extremeños recibieron a 51.948 huéspedes y, por primera vez, superaron la barrera de las 100.000 estancias en un mes de octubre (105.379, exactamente).

El turismo internacional influyó de manera destacada en este crecimiento, ya que 10.855 no residentes en España eligieron esta tipología de alojamiento, el 14,2 por ciento más en comparación anual. Las pernoctaciones de turistas extranjeros, a su vez, sumaron 24.865, un aumento del 35 por ciento respecto a octubre de 2024.

Sumadas las estadísticas hoteleras y extrahoteleras de Extremadura, octubre finalizó con 184.612 viajeros, el 0,3 por ciento más, y 350.191 estancias, un aumento del 0,96 por ciento. Las cifras de los viajeros internacionales en España variaron el 6,3 y el 13,7 por ciento, respectivamente.

La estancia media conjunta fue de 1,90 noches por viajero.

