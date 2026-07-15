ABSENTISMO LABORAL

El absentismo laboral alcanza en Extremadura el 7,3% en 2025, con un coste de 839 millones

La tasa de absentismo de Extremadura en 2025 fue la sexta más reducida de España, con un 7,3 %, el mismo porcentaje que el año anterior.

Redacción

Extremadura |

Frame 30.73566 de: El absentismo laboral se dispara un 9% y se concentra en trabajadores de escasa antigüedad
Frame 30.73566 de: El absentismo laboral se dispara un 9% y se concentra en trabajadores de escasa antigüedad | Frame 30.73566 de: El absentismo laboral se dispara un 9% y se concentra en trabajadores de escasa antigüedad

El absentismo laboral costó 839 millones de euros a la economía extremeña en 2025, el tercer menor gasto a nivel autonómico.

Así se recoge en la XV edición del Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo.

La tasa de absentismo de Extremadura en 2025 fue la sexta más reducida de España, con un 7,3 %, el mismo porcentaje que el año anterior.

Los datos avanzados del primer trimestre de 2026 la sitúan previsiblemente cerca del 7 %, lo que supondría un retroceso de unas tres décimas.

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