Abierto el Catálogo Jara 2026 para la selección de cortometrajes extremeños hasta el 21 de julio

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes, día 6, las bases de la convocatoria para el proceso de selección del Catálogo Jara 2026, una iniciativa impulsada por Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura. El plazo para la recepción de cortometrajes estará abierto hasta el próximo 21 de julio.

Como cada año, la convocatoria tiene como fin la distribución y promoción en festivales de cine, certámenes y muestras audiovisuales de las producciones regionales que la integran.

El Catálogo Jara 2026 estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco cortometrajes extremeños, que serán seleccionados conforme a las citadas bases. Las obras deberán haber sido producidas a partir del 1 de enero de 2025.

La iniciativa se ha afianzado como una herramienta de apoyo "clave" para el sector audiovisual autonómico y como un instrumento de "gran valor" para creadores y productores. Prueba de ello son los casos de éxito de ediciones anteriores con participaciones destacadas en premios y festivales de prestigio, como los Goya, los Premios Fugaz o la Semana de cine de Medina del Campo, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar autores o productores con un vínculo significativo con Extremadura. En el caso de coproducciones con empresas de fuera de la región, será necesario acreditar una participación mínima del 30 por ciento.

Cada participante podrá presentar tantos cortometrajes como desee, siempre dentro de las condiciones establecidas en las bases, quedando excluidos los videoclips y los trabajos de carácter promocional o publicitario.

La comisión encargada de la selección estará constituida por profesionales del sector audiovisual especialmente vinculados con la distribución y la programación en festivales y eventos audiovisuales. Las obras serán evaluadas atendiendo a distintos criterios como su calidad artística y técnica, su originalidad o la idoneidad para su distribución.