El 84 % de las empresas en Extremadura, un total de 17.869, se ubica en zonas de riesgo hídrico físico alto o extremadamente alto, con una puntuación media de 3,36 sobre 5, por debajo de la media nacional, que es del 4,06, según el estudio Riesgo hídrico en la empresa española publicado este lunes por Informa D&B tras analizar 1.294.759 sociedades con indicadores de WRI Aqueduct 4.0.

En concreto, en España el 92% de las empresas -un total de 1.187.386 compañías- se ubica en zonas de riesgo hídrico físico alto o extremadamente alto. El informe revela que el 70% del tejido empresarial español afronta un nivel de riesgo extremo.