El 65,8 % de los menores extremeños de 2 años está escolarizado, por debajo de la media

Dos de cada tres menores de dos años en Extremadura (65,8 %) estaba escolarizado en la primera etapa de educación infantil en el curso 2023-2024, lo que supone un aumento de 17 puntos porcentuales en cinco años, respecto al curso 2018-2019 cuando era del 48,8 %, aunque la cifra sigue por debajo de la media nacional (73,3 %).

En el caso de los bebés de un año en Extremadura, el 46,8 % acude a una escuela infantil y el 13,4 % de los menores de doce meses también. Ambos porcentajes son inferiores a la media en el país, un 52,2 y 15,7 %, respectivamente.

Según estos datos, la escolarización temprana se dispara en España mientras una nueva ley camina hacia la dignificación de sus cuidadoras.

Son datos del informe 'Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026', que ha publicado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que también señala un avance en la escolarización de etapas superiores, sobre todo en la no universitaria que muestra un aumento de 2,4 puntos porcentuales en cinco años al pasar del 14 % al 16 % en el curso 2023-2024.

Los indicadores educativos muestran una tendencia positiva tanto en abandono de los estudios, como en titulaciones o tasa de idoneidad, es decir cuando el alumno está matriculado en el curso que le corresponde por su edad.

En los últimos 20 años la tasa de idoneidad ha pasado de ser del 64 % al 76 %, mientras que el abandono educativo (personas de 18 a 24 años que no han conseguido titular en secundaria) también se ha reducido hasta el 12,5 % en 2025, frente al 20 % que se registraba en 2015.