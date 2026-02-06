Del 28 al 30 de mayo regresa el "Bellota Rock" a Valdencín con 12 bandas y nombres como Juantxo Skalari, Crim y Alfredo Piedrafita

!Vuelve el Bellota rock! Todavía sin recuperarnos de la pasada edición, donde el festival marcaría un salto cualitativo con respecto a ediciones anteriores. Si la octava edición fue un éxito, convirtiéndose en uno de los festivales mejor valorados en 2025, no era una opción bajar el listón en 2026. Con esta premisa comenzamos a trabajar en la novena edición, afrontando algunos cambios, pero el mismo esfuerzo e ilusión de nuestro equipo humano.

El cambio más destacado es la nueva fecha, celebrándose la nueva edición el 28,29 y 30 de Mayo (siempre había sido a finales de Julio). El motivo de este cambio ha obedecido a distintas circunstancias y dificultades organizativas, por lo que se reflexionó, debatió y votó en la asociación desembocando en esta nueva fecha. Aunque todavía es pronto para afirmar nada, creemos que este cambio puede beneficiarnos en aspectos como puede ser las condiciones climáticas (evitando las altas temperaturas del verano en Valdencín).

Por lo demás, el formato sigue siendo el mismo: tres días de conciertos, zona de acampada gratuita, abonos con precio reducido (28 euros anticipada, 35 en taquilla), precios populares, actividades paralelas y el mismo buen rollo de siempre.

Comenzamos, el 28 de mayo, con la fiesta de bienvenida que se celebrará en el Espacio Utopía-Abadía, con un coste de seis euros incluyendo dos consumiciones. A Garulla, con su cumbia rural, será la banda extremeña que inagurará la música en directo, quien mejor que ellos para empezar a bailar y no parar hasta el domingo. La banda murciana Awakate se encargará de continuar el baile con su fusión de ritmos latinos, folclore, rap y electrónica Para finalizar dos DJ se encargarán de que nadie pare de bailar hasta clausurar la jornada.

El viernes 29 y el sábado 30 el principal atractivo será el escenario principal con 12 bandas (6 cada día). Como en las pasadas ediciones, tenemos un cartel diferente a otros festivales: diferentes estilos, bandas difíciles de ver en otros carteles… No renunciamos a la presencia de bandas extremeñas, en esta edición veremos en el escenario principal a La Telaraña, una banda de punk-rock bastante prometedora que viene del Valle del Jerte. También contamos como Proyecto Simio, banda cacereña que volvió el pasado verano en el Rock in Pino y que tendremos la oportunidad de volver a escuchar su potencia.

Tampoco renunciamos a la presencia femenina, con propuestas de artistas femeninas o integrantes femeninos en distintas bandas. Bandas como Laura DSK, Machete en Boca, Chulería Joder, Marmarrachas, Skafolding o Dj Lore; cuentan con una destacada presencia y esencia femenina.

No nos gusta hablar de cabezas de cartel preferimos pensar que todos lo son, por lo menos así lo sentimos nosotros. Somos un festival autogestionado y con unos recursos económicos limitados, por lo que solo podemos permitirnos caches razonables, evitando también los desequilibrios económicos que esto ocasiona con las otras bandas del cartel.

En ediciones pasadas bandas como Manifa, Kop, Biznaga, Dakidarria o Arpaviejas, han sido opciones viables y comprometidas para poder tener en nuestro festival bandas de primer nivel.

Este año es destacable la presencia de Juantxo Skalari y la Rude band, uno de los directos más potentes del estado, con su fusión de Ska, Rocksteady y Reggae, 30 años y más de 13 albumes editados los avalan.

Alfredo Piedrafita, el mítico guitarrista de Barricada, también nos acompañará presentando su proyecto en solitario y actualizando las canciones de su antigua banda. Una buena oportunidad para escuchar rock and roll en esencia y de calidad.

Una de las bandas más solidas y respetadas del punk estatal son la banda catalana Crim, que tendremos la suerte de disfrutar por primera vez en Extremadura.

Catalina Grande Piñón Pequeño era una de las bandas que los Belloteros más ganas tenían de ver en Valdencín, este trio punk de leoneses y sus letras ácidas, ha conseguido hacerse hueco en la escena estatal, como mejor saben, a golpe de directo.

Lo mismo ocurre con Laura DSK, voz femenina que mezcla la energía y actitud del punk rock con ritmos expresivos, rápidos y melódicos.

No podía faltar el Rap en esta edición, con los valencianas Machete en Boca, compuesto por artistas femeninas.

También nos gusta siempre contar con proyectos frescos, es el caso de Chulería Joder, una banda de punk rock bastante novedosa, contando con la calidad que ofrecen músicos que han estado en otro proyectos musicales. Pero todavía más fresco es Momo, también músicos con experiencia en otros proyectos , prometiendo un directo que seguro no dejará a nadie indiferente.

Por último queda por mencionar las dos ganadoras de nuestro concurso de bandas, que este año ha recogido a 397 bandas. Los ganadores han sido los navarros Bourbon King, con su propuesta de Rap Metal, y los vascos Addar, con un rock rápido y directo.

Otra de las novedades de esta edición será la Sesión Vermut, para que no os de tiempo a aburriros.

Para el viernes tenemos preparada una actuación sorpresa que no desvelaremos hasta el final, por tanto, llegar tempranito y estar atentos.

Para el sábado contamos contamos con la banda Skaffolfing, una verdadera fiesta, fusión de estilos, esencia femenina y compromiso social. Otra banda extremeña, Marmarrachas, donde mezcla parodia con calidad interpretativa, feminismo y compromiso social. Por último, DJ Morraiko, conocido por sus ritmos cumbieros y provocar una verdadera fiesta parda.

Si esto fuera poco, también tenemos distintas actividades complementarias para disfrutar durante el finde semana:

-Cata de cervezas con maridaje para el sábado por la mañana (plazas limitadas, necesario reservar)

-Mercadillo de artesanía.

-Zona Food Trucks

Por último, recordar los servicios que ofrecemos en el festival (zona de acampada, duchas, WC…..). Y también otros servicios que puedes encontrar en el pueblo (Cajero, supermercado, cafetería….)