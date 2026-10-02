El 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en La Siberia, Villuercas y Montánchez este viernes

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la comarca de La Siberia, en la provincia de Badajoz, y en zonas de Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, desde las 14:00 horas de este viernes, 2 de octubre, hasta la media noche.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) las lluvias podrían dejar una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora en estas zonas, y las tormentas pueden ir acompañadas de granizo.

RECOMENDACIONES A ALCALDÍAS Y POBLACIÓN

Por todo ello, se recomienda a las Alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada Ayuntamiento, para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierras que puedan obstaculizar el paso del agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad. Además, que presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad, se recomienda ponerse en contacto con el teléfono de Emergencias 112.