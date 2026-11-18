El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias para la provincia de Cáceres, desde las 09:00 a las 23:59 horas de mañana miércoles 18 de noviembre.

Las previsiones meteorológicas de la Agencia estatal de Meteorología (AEMET) indican que en el Norte de Cáceres podría haber una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. En el resto de la provincia, la precipitación acumulada en ese periodo podría alcanzar los 40 litros por metro cuadrado.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil y a la Policía Local, así como a los servicios de mantenimiento para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Se aconseja a la ciudadanía circular por las carreteras con la máxima precaución, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, y no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Mantener limpios los sumideros de las casas, así como los sistemas de evacuación de aguas y en caso de emergencia contactar telefónicamente con el 112 Extremadura.