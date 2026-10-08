29N

El lunes 12 de octubre se abre el periodo de consulta y reclamación del censo electoral con motivo de las elecciones del 29N

Las consultas podrán realizarse en el Negociado de Estadística (Padrón de Habitantes) del Ayuntamiento de Mérida, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante todos los días naturales comprendidos en este periodo.

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El censo electoral en Mérida para las autonómicas se puede consultar en el ayuntamiento o vía telemática
El censo electoral en Mérida para las autonómicas se puede consultar en el ayuntamiento o vía telemática | Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Mérida informa de que, con motivo de la celebración de las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre, el próximo lunes, 12 de octubre, se abrirá el periodo de consulta y reclamación del censo electoral, que permanecerá abierto hasta el 19 de octubre, ambos días incluidos.

Las consultas podrán realizarse en el Negociado de Estadística (Padrón de Habitantes) del Ayuntamiento de Mérida, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante todos los días naturales comprendidos en este periodo.

El sistema de consulta será informático, a través de Ida_Celec, herramienta proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para estos procesos. La consulta del censo será individual y para poder realizarla será necesario presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir. En el caso de los electores extranjeros, deberán identificarse mediante la correspondiente tarjeta de residencia.

Asimismo, las personas que dispongan de certificado digital o código PIN podrán consultar directamente su inscripción electoral a través de la página habilitada por el Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=41

El Ayuntamiento recuerda la importancia de comprobar los datos de inscripción dentro del plazo establecido, especialmente ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, con el objetivo de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con todas las garantías.

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