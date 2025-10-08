El II Cinebeat de Mérida arranca este jueves con una actividad que acercará el cine musical a los escolares

La segunda edición del festival de música y cine de Mérida, Cinebeat, arranca este jueves, día 9, con la sección Cinebeat&Young, que es una actividad paralela patrocinada por el Instituto de Juventud de Extremadura, y que llevará a los escolares emeritenses el cine de temática musical a la Sala Trajano.

Para los alumnos de Primaria, la película programada es 'Canta 2', que se podrá ver en doble sesión el jueves, a las 09,30 y a las 12,00 horas.

Por su parte, la película escogida para los alumnos de Secundaria y Bachillerato es 'Escuela de rock', que se emitirá el próximo viernes, día 10, también en dos horarios diferentes (09,30 y 12,00 horas).

Se trata de una oferta exclusiva para los alumnos de colegios e institutos de la capital extremeña --más de 1.000 apuntados--, que podrán disfrutar, de forma gratuita, del mejor cine musical, informa en nota de prensa Cinebeat.

En esa misma sección habrá acciones abiertas para todos los públicos, como la proyección de un directo de David Gilmour (Pink Floyd), filmado este 2025 en Roma (inédito en Extremadura). Y, posteriormente, el concierto de Flamenjazzy, una banda formada por jóvenes emeritenses que han montado una "superbanda" para la ocasión, con 'Chispa' Carolina Fernández, Vahan Sofian y Sergio Borrego.