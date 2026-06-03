The Champions Burger llega por primera vez a Mérida con “las hamburgueserías más top de España”

The Champions Burger 'All Star' llegará por primera vez a Mérida del 4 al 14 de junio con 14 foodtrucks de algunas de las hamburgueserías españolas "más premiadas" de los últimos ocho años.

Los establecimientos se instalarán en el entorno del Acueducto de los Milagros con una puesta en escena inspirada en la NBA y a los que se podrá acceder de manera gratuita.

El horario del evento será este jueves, 4 de junio, de 19,00 a 24,00 horas; de lunes a jueves, de 18,00 a 24,00 horas; y de viernes a domingo, de 12,00 a 24,00 horas.

La presentación del festival ha contado este miércoles con las intervenciones de la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, y el cofundador de este evento gastronómico, José Morales.

Según la edil municipal, el evento será "un espacio de entretenimiento, ocio y gastronomía" en un escenario "tan singular" como el Acueducto de los Milagros, donde prevé "una gran respuesta por parte de la ciudadanía".

Además, ha señalado que el Ayuntamiento de Mérida continúa apoyando "este tipo de iniciativas, que generan actividad económica en la ciudad gracias a la llegada de visitantes que favorecen el comercio local y contribuyen a la promoción y dinamización del municipio".

Asimismo, la delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha asegurado que cada persona que acude a este evento "disfruta de la oferta cultural y del patrimonio de Mérida", ya que los visitantes son "embajadores de la capital extremeña y clientes potenciales del comercio local".

El cofundador del evento gastronómico, José Morales, ha explicado que, tras pasar por 57 ciudades en 2025, la organización prevé alcanzar este año las 80, con presencia en España y su expansión a nuevos mercados europeos, como Portugal y Francia.

De este modo, los emeritenses podrán degustar las hamburguesas de algunas de las cadenas "más top y premiadas de The Champions Burger en España", en el marco de un evento gastronómico y de ocio que contará con "una amplia oferta de entretenimiento" y que, según Morales, "va a gustar mucho".

Entre las propuestas destacadas estará Nolito's, ganadora de todas las competiciones de 2025 con su 'Diamante Azul'; Godeo con su 'Royale Gold'; Dak Burger, que sorprendió en 2024 con la 'Stellar', considerada la mejor smashburger de España, y que ahora presentará su versión 'Interstellar', y por último, Muralla, ganadora de la final española en 2023, acudirá con 'G.O.A.T.'.

Además, no habrá competición entre participantes, ya que la organización plantea el evento como una exhibición de ganadores. "Una especie de dream team de hamburgueserías que cocinarán al momento sus recetas más reconocidas", ha indicado.

A preguntas de los medios sobre los precios, Morales ha explicado que "por 20 euros se podrá adquirir un menú completo de hamburguesa, patatas y refresco", mientras que "el precio de todas las hamburguesas será de 12,95 euros".

Cabe destacar que el recinto contará con un punto de información en el que los asistentes podrán canjear dinero en efectivo por una tarjeta de pago interna. El importe no consumido será reembolsado de manera inmediata en el propio recinto.