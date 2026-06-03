CEP Extremadura denunciará ante Inspección si no mejoran las condiciones térmicas en comisarías de Plasencia y Mérida

La Confederación Española de Policía (CEP) en Extremadura ha advertido de que denunciará ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social las actuales condiciones térmicas que sufren las comisarías de Plasencia y Mérida si la Administración no adopta mejoras en las mismas.

Reacciona así ante las "elevadas" temperaturas que registran distintas dependencias de las citadas comisarías de Policía y que, según indica en nota de prensa, según mediciones y comprobaciones realizadas alcanzan e incluso superan en algunos casos los 34º, "una situación incompatible con unas condiciones de trabajo adecuadas y con el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales".

Así, incide en que las "altas" temperaturas que se están alcanzando en zonas de trabajo, despachos, oficinas y otras dependencias "afectan directamente a las condiciones laborales de los funcionarios", generando una situación que "pone en riesgo la salud, el bienestar y la seguridad de los policías nacionales".

De este modo, CEP considera "inaceptable" que los policías tengan que desarrollar su labor diaria en instalaciones que "no reúnen las condiciones térmicas adecuadas, especialmente durante los episodios de calor extremo que se vienen registrando en Extremadura".

"La exposición continuada a estas temperaturas puede provocar fatiga, deshidratación, pérdida de concentración, estrés térmico y otros problemas que afectan tanto a la salud de los trabajadores como al correcto desarrollo del servicio policial que se presta a los ciudadanos", asevera la confederación.

Exige por ello a la Administración la adopción "inmediata" de medidas "eficaces" y "definitivas" que permitan garantizar unas condiciones de trabajo "dignas, seguras y acordes con la normativa vigente para todos los policías destinados en ambas comisarías".

Asimismo, advierte de que, de no producirse una solución "urgente" a esta situación, la Confederación Española de Policía denunciará estos hechos ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, solicitando la intervención de dicho organismo para que evalúe las condiciones existentes y requiera la adopción de las medidas "correctoras" necesarias.