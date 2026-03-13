Detenido en Mérida un hombre con seis órdenes vigentes para ingreso en prisión emitidas a nivel nacional

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaria de Mérida, procedieron el pasado martes día 10 a la detención de un hombre, como presunto responsable de un delito de resistencia y seis requisitorias judiciales pendientes. La localización de esta persona se produjo por la zona de La Güina, cuando los indicativos de seguridad ciudadana que realizaban sus funciones de prevención, observaron a un varón, de sobra conocido por los actuantes, que al percatarse de la presencia policial huyó del lugar a la carrera, refugiándose en un inmueble cercano.

Los agentes iniciaron la persecución de esta persona, solicitando apoyo a más indicativos para perimetrar la zona con un cordón de seguridad, ya que a esta persona le constaban 6 órdenes vigentes para ingreso en prisión, emitidas por distintas Autoridades Judiciales a nivel nacional, procediendo de inmediato a su detención en el interior del domicilio en el que se había refugiado.

El detenido, es un varón de 46 años de edad, conocido por su peligrosidad y violencia a la hora de evitar posibles acciones policiales, cuenta con 53 detenciones previas y ha ingresado en prisión.