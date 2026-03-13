Se prevé que los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas pasen a disposición judicial este sábado

Nueve años después ya sabemos dónde estaba Francisca Cadenas. Ahora se investiga qué sucedió la noche del 9 de mayo del 2017. Ayer la Guardia Civil confirmaba, mediante análisis biológicos, que los restos humanos hallados pertenecían a Francisca Cadenas.

Ahora, los restos óseos de Cadenas se analizan en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz. Se realizará un estudio preliminar que podría prolongarse semanas antes de remitir los restos al Instituto Nacional de Toxicología, donde se elaborará el informe definitivo

Los dos hermanos de Hornachos detenidos por la muerte de su vecina abandonaban su casa a las nueve menos cuarto de la noche de ayer, en la que permanecían desde antes del mediodía mientras la Guardia Civil continuaban con el registro de la vivienda.

A su salida de la casa han sido recibidos al grito de "¡asesinos, asesinos!" por familiares y vecinos, como ya ocurrió por la mañana.

Los hermanos eran trasladados en dos furgones de la Guardia Civil al acuartelamiento de Zafra, donde ya pasaron su primera noche como detenidos.

Está previsto que mañana sábado pasen a disposición judicial.

Los abogados de los detenidos, José Duarte y Aurelia Martín, ha aclarado a los periodistas que sus defendidos se han acogido a su derecho a no declarar porque las actuaciones siguen secretas, pero que están colaborando desde el principio.

El Municipio de Hornachos ha decretado tres días de luto oficial.