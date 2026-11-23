RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Mérida-Atlético de Madrid (0-2)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano-Hispanolusa (2-0)
San Roque-Coria (2-4)
Flecha Negra-Vedruna Cáceres (2-1)
Extremadura-Don Benito (3-2)
La Cruz Villanovense-Moralo (4-1)
Cacereño-Fuente de Cantos (3-1)
Ciudad de Plasencia-Badajoz (2-3)
Gévora-Villafranca (2-3)
Zafra-Puebla de la Calzada (1-2)
Primera RFEF Femenino
Barcelona B-Cacereño Femenino (1-0)
SportExtremadura-Real Madrid B (1-1)
Segunda RFEF Femenino
Argual-Cacereño Atlético (2-1)
Tercera RFEF Femenino
Féminas Don Benito-San Miguel Plasencia (2-1)
Templaria-Badajoz (0-4)
Extremadura-Cacereño Atlético B (2-2)
Castuera-Villanovense (2-3)
SportExtremadura B-Jerez (SUSPENDIDO)
Zafra-San Bartolomé (3-1)
Primera RFEF Masculina
Ponferradina-Extremadura (2-1)
Deportivo Fabril-Coria (3-3)
Mérida-Real Unión (1-1)
Cacereño-Logroñés (0-2)
Segunda RFEF Masculina
Don Benito-Marbella (0-0 )
Recreativo de Huelva-Badajoz (7-0)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Guadiana (3-0)
Castuera-Azuaga (1-0)
UP Plasencia-Cabeza del Buey (0-0)
Zafra-Jerez (4-3)
Moralo-Llerenense (0-2)
Gévora-Villanovense (0-2)
Quintana-Montijo (2-2)
Santa Amalia-Jaraíz (1-4)
Pueblonuevo-Villafranca (0-4)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Diocesano-Torreorgaz (3-0)
Malpartida-Arroyo (2-0)
Amanecer-Ciudad de Plasencia (1-2)
Cabezuela-El Batán (4-1)
Nuevo Cáceres-Talayuela (1-4)
Chinato-Moraleja (0-2)
Aceituna-Montehermoso (1-1)
Grupo 2
La Garrovilla-Sanvicenteño (0-0)
Lobón-Talavera (1-1)
Badajoz B-Valdebótoa (2-0)
Valverdeño-Trujillanos (2-1)
San Jorge-Valdelacalzada (2-1)
Villar del Rey-Hernando de Soto (0-2)
Obandina-Alburquerque (1-1)
Grupo 3
Sport Villanovense-Metelinense (3-2)
San Bartolomé-Zarceño (1-1)
Campanario-Gimnástico Don Benito (4-1)
Almoharín-Trujillo (3-3)
Talarrubias-Miajadas (0-8)
Peleño-Guareña (4-2)
Monterrubio-Hernán Cortés (2-3)
Grupo 4
Mérida Promesas-San Serván (3-1)
Calamonte-Ribereña (2-1)
Fuente de Cantos-Solana (4-3)
Gran Maestre-Bienvenida (3-2)
Aceuchal-Oliva (1-0)
La Estrella-Don Álvaro (2-1)
Santa Marta-Torremejía (2-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Montehermoso B-Las Hurdes (1-2)
Cuacos de Yuste-Galisteo (8-0)
Navaconcejo-Villa Cañaveral (7-1)
Torrejoncillo-Ciudad de Plasencia B (3-1)
Piornal-San Miguel Plasencia (3-1)
Norte de Extremadura-Losareño (1-2)
Hervás-Jerte (0-3)
Grupo 2
Casas de Don Pedro-Ilipense Zalamea (0-5)
Palazuelo-Entrerríos (2-1)
Athletic Valle-Orellana (4-1)
Malpartida-Valdehornillo (3-5)
Siruela-Fuenlabrada (1-3)
Valdivia-La Haba (1-1)
Herrera-Puebla de Alcocer (7-1)
Grupo 3
Olivenza UD-Alconchel (3-1)
Valencia de Alcántara-Puerta Palmas (1-0)
Corazón de Jesús-San Roque (3-6)
Hispanolusa-Real Bitcoin (0-3)
Juventud UVA-La Albuera (1-7)
Cheles-San Francisco de Olivenza (5-1)
Grupo 4
Brocense-Barbaño (0-2)
Santa Quiteria-Valdefuentes (4-3)
Madroñera-Casar de Cáceres (0-4)
Cacereño Veracruz-Garrovilla (1-3)
La Roca-Saludeño (1-0)
Estudiantes Nazaret-Amanecer B (1-1)
Grupo 5
Belenense-Vadesa (2-0)
Campillo-Monesterio (5-0)
Usagre-Alange (4-2)
Segureña-Berlanga (1-0)
Emerita Augusta-Fregenal (0-3)
Jerez B-Fornacense (2-5)
FÚTBOL SALA
Segunda División B (Grupo 4)
Rena-El Álamo (3-3)
Grupo López Bolaños-Albacete (4-3)
Tercera División (Grupo extremeño)
Jerez-Almendralejo (1-0)
Cáceres Malpartida-Torrecillas (0-2)
Burguillos-Navalmoral (2-3)
Villanueva del Fresno-Albroksa (2-3)
Talayuela-Arroyo (9-1)
Granja-Jarandilla (6-6)
Colegio San José-Madroñera (2-3)
Casar de Cáceres-Salvatierra (3-5)
BALONCESTO
Superliga Baloncesto Silla de Ruedas
Fundacion Aliados-Mideba Extremadura (82-50)
Liga Femenina Challengue
Domusa Teknik-Al-Qázeres (64-71)
Liga Femenina 2
Hierros Díaz Extremadura-Móstoles (66-57)
Segunda FEB Masculina
IREN BCBadajoz-Morón (80-82)
Cáceres Patrimonio-Movistar Estudiantes (102-79)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Baloncesto Badajoz (106-66)
Coria-Sagrado Corazón Cáceres (65-55)
San Antonio Cáceres-Alcalá (80-61)
San Fernando-CBA Spain (98-81)
VOLEYBOL
Primera División Femenina
Sanse-Metlen Cáceres (3-1)
Voleibol Arroyo-Emalsa Gran Canaria (0-3)
Super Liga Masculina 2
CVA Extremadura-Mayurqa vóley Palma (2-3)
RUGBY
División de Honor B Masculina (Grupo C)
CAR Sevilla-CAR Cáceres (98-14)