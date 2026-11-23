DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera Federación: Derrota del Extremadura en Ponferrada, empate del Coria en Coruña y del Mérida en casa frente al Real Unión, mientras el Cacereño caía en el Príncipe Felipe frente al Logroñés. En Segunda el Don Benito empataba en casa contra el Marbella y severa derrota del Badajoz en el Colombino frente al Recre por 7 tantos a 0. En Tercera ganaban Puebla, Castuera, Zafra, Llerenense, Villanovense, Jaraíz y Villafranca. En baloncesto femenino triunfos de Al-Qázeres e Hierros Díaz de Plasencia y en masculina, el BCBadajoz perdía en casa frente a Morón, el Cáceres Patrimonio se imponía al filial del Estudiantes.

Redacción